В Раде задумались о поражении ВСУ

На Украине не будут проводить демобилизацию из-за риска поражения ВСУ на фронте. Это связано с тем, что в украинской армии не хватает бойцов. Об этом сообщил секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко.
«По поводу демобилизации там [в Министерстве обороны] ведутся дискуссии, но еще раз скажу, что в нынешних условиях мобилизации это маловероятно», — заявил Костенко, отмечая, что проведение демобилизации может привести к поражению Украины. Его слова передает издание «Страна.ua».
Ранее сообщалось, что сотрудников территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦКС) грозятся отправить на фронт за невыполнение плана по мобилизации мужчин. Один из сотрудников отметил, что отношение к военкоматам со стороны местного населения стало враждебным.
Кроме того, экс-президент Украины Петр Порошенко привал нынешнего главу Владимира Зеленского начать по-другому относиться к бойцам ВСУ и запретить насильственную мобилизацию. При этом он также напомнил о десятках дезертиров в рядах украинской армии, передает 360.ru.
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