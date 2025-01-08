08 января 2025

В Раде задумались о поражении ВСУ

Депутат Рады Костенко: демобилизация на Украине приведет к поражению ВСУ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Минобороны Украины не планируют проводить демобилизацию
В Минобороны Украины не планируют проводить демобилизацию Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На Украине не будут проводить демобилизацию из-за риска поражения ВСУ на фронте. Это связано с тем, что в украинской армии не хватает бойцов. Об этом сообщил секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

«По поводу демобилизации там [в Министерстве обороны] ведутся дискуссии, но еще раз скажу, что в нынешних условиях мобилизации это маловероятно», — заявил Костенко, отмечая, что проведение демобилизации может привести к поражению Украины. Его слова передает издание «Страна.ua». 

Ранее сообщалось, что сотрудников территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦКС) грозятся отправить на фронт за невыполнение плана по мобилизации мужчин. Один из сотрудников отметил, что отношение к военкоматам со стороны местного населения стало враждебным. 

Кроме того, экс-президент Украины Петр Порошенко привал нынешнего главу Владимира Зеленского начать по-другому относиться к бойцам ВСУ и запретить насильственную мобилизацию. При этом он также напомнил о десятках дезертиров в рядах украинской армии, передает 360.ru. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На Украине не будут проводить демобилизацию из-за риска поражения ВСУ на фронте. Это связано с тем, что в украинской армии не хватает бойцов. Об этом сообщил секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко. «По поводу демобилизации там [в Министерстве обороны] ведутся дискуссии, но еще раз скажу, что в нынешних условиях мобилизации это маловероятно», — заявил Костенко, отмечая, что проведение демобилизации может привести к поражению Украины. Его слова передает издание «Страна.ua».  Ранее сообщалось, что сотрудников территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦКС) грозятся отправить на фронт за невыполнение плана по мобилизации мужчин. Один из сотрудников отметил, что отношение к военкоматам со стороны местного населения стало враждебным.  Кроме того, экс-президент Украины Петр Порошенко привал нынешнего главу Владимира Зеленского начать по-другому относиться к бойцам ВСУ и запретить насильственную мобилизацию. При этом он также напомнил о десятках дезертиров в рядах украинской армии, передает 360.ru. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...