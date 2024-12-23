23 декабря 2024

Сотрудникам ТЦК грозят отправкой на фронт за невыполнения плана

© Служба новостей «URA.RU»
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В рядах украинской армии не хватает солдат
В рядах украинской армии не хватает солдат Фото:

Сотрудников территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦКС) на Украине могут отправить на фронт, если они не выполнят обязательный план по мобилизации мужчин. Об этом сообщил сотрудник военкомата из Ровненской области в интервью.

«Раньше нужно было, чтобы на день была одна повестка или один уклонист, а лучше и то, и то. Вообще плановая цифра зависит от общей цифры, которую спускают по цепочке сверху вниз — количеству людей, которое нужно мобилизовать. Иногда от руководства звучит что-то типа: „Не сделаем план — поедем все на передок“. Именно поедем. Все вместе», — передает он украинскому агентству ТСН.

Сотрудник военкомата отметил, что отношение местного населения к военкоматам стало враждебным. По его словам, граждане часто избегают встреч с сотрудниками ТЦКС, а иногда выражают свое недовольство в открытой форме.

Нехватка солдат в армии Украины вызывает серьезные проблемы, в связи с чем власти страны ужесточают требования к мобилизации. Кроме того, военный ВСУ заявил, что в украинской армии существует проблема с командирами, которые, по его словам, иногда отправляют своих подчиненных на бессмысленную смерть.

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Сотрудников территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦКС) на Украине могут отправить на фронт, если они не выполнят обязательный план по мобилизации мужчин. Об этом сообщил сотрудник военкомата из Ровненской области в интервью. «Раньше нужно было, чтобы на день была одна повестка или один уклонист, а лучше и то, и то. Вообще плановая цифра зависит от общей цифры, которую спускают по цепочке сверху вниз — количеству людей, которое нужно мобилизовать. Иногда от руководства звучит что-то типа: „Не сделаем план — поедем все на передок“. Именно поедем. Все вместе», — передает он украинскому агентству ТСН. Сотрудник военкомата отметил, что отношение местного населения к военкоматам стало враждебным. По его словам, граждане часто избегают встреч с сотрудниками ТЦКС, а иногда выражают свое недовольство в открытой форме. Нехватка солдат в армии Украины вызывает серьезные проблемы, в связи с чем власти страны ужесточают требования к мобилизации. Кроме того, военный ВСУ заявил, что в украинской армии существует проблема с командирами, которые, по его словам, иногда отправляют своих подчиненных на бессмысленную смерть.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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