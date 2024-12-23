Сотрудников территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦКС) на Украине могут отправить на фронт, если они не выполнят обязательный план по мобилизации мужчин. Об этом сообщил сотрудник военкомата из Ровненской области в интервью.
«Раньше нужно было, чтобы на день была одна повестка или один уклонист, а лучше и то, и то. Вообще плановая цифра зависит от общей цифры, которую спускают по цепочке сверху вниз — количеству людей, которое нужно мобилизовать. Иногда от руководства звучит что-то типа: „Не сделаем план — поедем все на передок“. Именно поедем. Все вместе», — передает он украинскому агентству ТСН.
Сотрудник военкомата отметил, что отношение местного населения к военкоматам стало враждебным. По его словам, граждане часто избегают встреч с сотрудниками ТЦКС, а иногда выражают свое недовольство в открытой форме.
Нехватка солдат в армии Украины вызывает серьезные проблемы, в связи с чем власти страны ужесточают требования к мобилизации. Кроме того, военный ВСУ заявил, что в украинской армии существует проблема с командирами, которые, по его словам, иногда отправляют своих подчиненных на бессмысленную смерть.
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