Магнитная буря 10 января 2025: что ожидать от активности Солнца

Магнитные бури могут серьезно повлиять на самочувствие многих людей, вызвав головные боли, изменение давления, головокружение. А потому, чтобы подготовиться к «небесной непогоде», нужно знать прогнозы магнитных бурь. Чего ожидать метеозависимым от 10 января 2025 года — в материале URA.RU.
Прогноз магнитной активности на 10 января: спокойная магнитосфера
По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ РАН, вероятность магнитной бури 10 января крайне мала — всего 1%. Вероятность сильного геомагнитного шторма еще ниже — также 1%. Это значительно меньше, чем среднестатистические показатели, поэтому говорить о серьезных возмущениях не приходится.
Уровень геомагнитной активности ожидается в районе полутора баллов по шкале Kp (планетарный индекс K). Это очень низкий показатель. Максимальное значение по этой шкале достигает 9 баллов — это интенсивный геомагнитный шторм. Таким образом, магнитосфера 10 января будет находиться в спокойном состоянии.
Что ждать от геомагнитной активности в январе
Следующее повышение геомагнитной активности ученые прогнозируют на 16 января. В этот день она может достичь четырех баллов (желтый уровень), что соответствует возбужденной магнитосфере. До 16 января уровень геомагнитной активности будет колебаться в районе двух-трех баллов, что все еще считается относительно спокойным состоянием. Завершится месяц более значительными возмущениями — 31 января ожидается подъем до пяти баллов (красный уровень), что указывает на сильную магнитную бурю.
Нужно помнить, что солнечная активность подчиняется циклам, и предсказать точную дату и силу будущих бурь сложно. Иногда ситуация меняется буквально за пару часов. На точность прогнозов влияют много факторов, в том числе сложность моделей солнечной активности и ограниченность данных о состоянии Солнца. Поэтому следует относиться к прогнозам как к ориентировочным данным, а не к абсолютно достоверным предсказаниям.
Как подготовиться к магнитным бурям
Влияние магнитных бурь на здоровье человека до сих пор научно не доказано. Многие утверждения о связи между геомагнитными возмущениями и ухудшением самочувствия носят скорее характер предположений и не подкреплены убедительными исследованиями. Однако некоторые все же замечают ухудшение самочувствие в периоды «небесной непогоды». Медики рекомендуют таким людям, а также гипертоникам и тем, кто перенес инфаркт или инсульт, следить за прогнозами, проверять давление и пить препараты, которые прописал врач.
Остальным следует соблюдать режим сна, правильно питаться, заниматься умеренными физическими нагрузками, избегать стресса и переутомления. При хронических заболеваниях проконсультироваться с врачом.
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