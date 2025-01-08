В Тобольске осудили владельца базы отдыха, где отравились 15 детей

Тобольской городской суд осудил владельца базы, где во время празднования дня рождения отравились хлором 15 детей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы.
«Постановлением Тобольского городского суда ИП Речапов признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.4 КоАП РФ. Он допустил нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений», — сообщили в ведомстве.
Суд обязал предпринимателя приостановить деятельность базы сроком на 90 дней. Требование действует с 27 декабря.
Инцидент произошел 21 декабря. На турбазе «Сказка» во время празднования детского дня рождения парами хлора отравились 15 ребятишек. Среди них числился трехмесячный малыш.
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