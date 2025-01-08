08 января 2025
07 января 2025

В Тобольске осудили владельца базы отдыха, где отравились 15 детей

© Служба новостей «URA.RU»
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Детям потребовалась помощь после купания в бассейне
Детям потребовалась помощь после купания в бассейне Фото:

Тобольской городской суд осудил владельца базы, где во время празднования дня рождения отравились хлором 15 детей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы.

«Постановлением Тобольского городского суда ИП Речапов признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.4 КоАП РФ. Он допустил нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений», — сообщили в ведомстве.

Суд обязал предпринимателя приостановить деятельность базы сроком на 90 дней. Требование действует с 27 декабря.

Инцидент произошел 21 декабря. На турбазе «Сказка» во время празднования детского дня рождения парами хлора отравились 15 ребятишек. Среди них числился трехмесячный малыш.

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Тобольской городской суд осудил владельца базы, где во время празднования дня рождения отравились хлором 15 детей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы. «Постановлением Тобольского городского суда ИП Речапов признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.4 КоАП РФ. Он допустил нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений», — сообщили в ведомстве. Суд обязал предпринимателя приостановить деятельность базы сроком на 90 дней. Требование действует с 27 декабря. Инцидент произошел 21 декабря. На турбазе «Сказка» во время празднования детского дня рождения парами хлора отравились 15 ребятишек. Среди них числился трехмесячный малыш.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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