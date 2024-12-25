В Тобольске арестовали хозяина турбазы, на которой 15 детей отравились хлором

Тобольский городской суд отправил на два месяца под арест владельца турбазы «Сказка», на которой во время отдыха 15 детей отравились парами хлора. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Объединенной судебной системы региона. Там уточнили, что мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п.»б» ч.2 ст.238 УК РФ — производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
«Тобольский городской суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении директора базы „Сказка“, 1971 года рождения. Обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п .»б» ч.2 ст. 238 УК РФ. По постановлению суда он будет находиться под стражей два месяца, до 22 февраля 2025 года включительно», — пояснили URA.RU в пресс-службе судов.
По данным следствия, владелец базы оказывал жителям Тобольска услуги по купанию в бассейне, не отвечающие безопасности жизни и здоровья клиентов. В результате чего 21 декабря 15 малолетних детей и двое взрослых получили острое отравление парами хлора. В Объединенной пресс-службе тюменских судов добавили, что в дома арестованного бизнесмена прошли обыски.
Ранее агентство писало о том, что в Тобольске задержан хозяин базы отдыха «Сказка», на которой 21 декабря произошло массовое отравление детей парами хлора. В настоящий момент несовершеннолетние выписаны из больницы, их здоровью ничто не угрожает.
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