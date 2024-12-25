В Тобольске арестовали хозяина турбазы, на которой 15 детей отравились хлором

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Дети отравились парами хлора в Тобольске 21 декабря
Дети отравились парами хлора в Тобольске 21 декабря Фото:

Тобольский городской суд отправил на два месяца под арест владельца турбазы «Сказка», на которой во время отдыха 15 детей отравились парами хлора. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Объединенной судебной системы региона. Там уточнили, что мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п.»б» ч.2 ст.238 УК РФ — производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

«Тобольский городской суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении директора базы „Сказка“, 1971 года рождения. Обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п .»б» ч.2 ст. 238 УК РФ. По постановлению суда он будет находиться под стражей два месяца, до 22 февраля 2025 года включительно», — пояснили URA.RU в пресс-службе судов.

По данным следствия, владелец базы оказывал жителям Тобольска услуги по купанию в бассейне, не отвечающие безопасности жизни и здоровья клиентов. В результате чего 21 декабря 15 малолетних детей и двое взрослых получили острое отравление парами хлора. В Объединенной пресс-службе тюменских судов добавили, что в дома арестованного бизнесмена прошли обыски.

Ранее агентство писало о том, что в Тобольске задержан хозяин базы отдыха «Сказка», на которой 21 декабря произошло массовое отравление детей парами хлора. В настоящий момент несовершеннолетние выписаны из больницы, их здоровью ничто не угрожает.

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Тобольский городской суд отправил на два месяца под арест владельца турбазы «Сказка», на которой во время отдыха 15 детей отравились парами хлора. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Объединенной судебной системы региона. Там уточнили, что мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п.»б» ч.2 ст.238 УК РФ — производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. «Тобольский городской суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении директора базы „Сказка“, 1971 года рождения. Обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п .»б» ч.2 ст. 238 УК РФ. По постановлению суда он будет находиться под стражей два месяца, до 22 февраля 2025 года включительно», — пояснили URA.RU в пресс-службе судов. По данным следствия, владелец базы оказывал жителям Тобольска услуги по купанию в бассейне, не отвечающие безопасности жизни и здоровья клиентов. В результате чего 21 декабря 15 малолетних детей и двое взрослых получили острое отравление парами хлора. В Объединенной пресс-службе тюменских судов добавили, что в дома арестованного бизнесмена прошли обыски. Ранее агентство писало о том, что в Тобольске задержан хозяин базы отдыха «Сказка», на которой 21 декабря произошло массовое отравление детей парами хлора. В настоящий момент несовершеннолетние выписаны из больницы, их здоровью ничто не угрожает.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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