Челябинский нацпарк «Таганай» в новогодние праздники посетили 25 тысяч туристов

Восемь из десяти туристов прибыли из городов Челябинской области Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Национальный парк «Таганай» около города Златоуст (Челябинской области) в новогодние праздники посетили 25 тысяч туристов, в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Сочи. Об этом 9 января сообщила пресс-служба нацпарка.

«С 31 декабря по 8 января в национальном парке „Таганай“ побывали около 25 тысяч гостей. Восемь из десяти туристов прибыли из городов Челябинской области, остальные — из Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Сочи, Тольятти и других регионов России», — сообщает пресс-служба нацпарка в telegram-канале.

Каждый второй посетители отправлялся на маршруты из Центральной усадьбы, еще 6900 прогулялись по маршруту на Семибратке. Почти 8000 путешественников выбрали Черную скалу. Сам Новый год на Таганае встретил 351 человек, добавили в пресс-службе нацпарка.

Посетителей нацпарка «Таганай» ранее предупредили о риске заразиться геморрагической лихорадкой и бешенством. Заболевания могут стать опасными «сувенирами», с которыми вы вернетесь из похода по Таганаю, рассказали в пресс-службе парка. Чтобы заразиться опасными болезнями, достаточно просто погладить лисицу или почесать ее за ухом, делая очередные умильные фото.