Политика Власть Уральское управление Россельхознадзора в Челябинске возглавил экс-прокурор. Фото 09 января 2025 в 11:00 Размер текста - 17 + Бывший работник прокуратуры возглавил Россельхознадзор Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Временно исполнять обязанности Уральского межрегионального управления Россельхознадзора назначили бывшего первого заместителя прокурора Челябинской области Игоря Трошкина. Как URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства, назначение врио руководителя состоялось 29 декабря. «С 29 декабря 2024 года временное исполнение обязанностей руководителя Уральского межрегионального управления Россельхознадзора согласно приказу министра сельского хозяйства РФ возложены на заместителя руководителя управления Игоря Трошкина. Предыдущий руководитель Анатолий Литовченко покинул пост», — сообщили URA.RU в ведомстве. Игорь Трошкин является государственным советником юстиции третьего класса. Свою деятельность в Россельхознадзоре он начал в июле 2024 года. Литовченко сложил полномочия из-за достижения предельного возраста для пребывания на государственной службе. Ему 1 января исполнилось 65 лет. Из прокуратуры Трошкин уволился в 2021 году по выслуге лет. Имеет звание госсоветника третьего класса (генерал-майора) юстиции. Игорь Трошкин приступил к исполнению обязанностей 29 декабря Фото: пресс-служба Уральского межрегионального управления Россельхознадзора Предыдущий руководитель оставил коллектив, после того как 1 января отметил 65-летие Фото: пресс-служба Уральского межрегионального управления Россельхознадзора Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Временно исполнять обязанности Уральского межрегионального управления Россельхознадзора назначили бывшего первого заместителя прокурора Челябинской области Игоря Трошкина. Как URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства, назначение врио руководителя состоялось 29 декабря. «С 29 декабря 2024 года временное исполнение обязанностей руководителя Уральского межрегионального управления Россельхознадзора согласно приказу министра сельского хозяйства РФ возложены на заместителя руководителя управления Игоря Трошкина. Предыдущий руководитель Анатолий Литовченко покинул пост», — сообщили URA.RU в ведомстве. Игорь Трошкин является государственным советником юстиции третьего класса. Свою деятельность в Россельхознадзоре он начал в июле 2024 года. Литовченко сложил полномочия из-за достижения предельного возраста для пребывания на государственной службе. Ему 1 января исполнилось 65 лет. Из прокуратуры Трошкин уволился в 2021 году по выслуге лет. Имеет звание госсоветника третьего класса (генерал-майора) юстиции. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям