Пропавшего в Индии челябинского бизнесмена помогают искать соотечественники

Пропавшего в Индии бизнесмена Ивана Ровейна из Челябинска полиции и родственникам помогают искать соотечественники за рубежом. Как URA.RU сообщили в офисе генконсульства РФ в Мумбаи, российские власти находятся на связи с сыном пропавшего.
«Обращение от семьи Ровейна получено 10 декабря 2024 года. Генеральное консульство предприняло оперативные действия по поиску россиянина», — сообщили URA.RU в ведомстве.
Учреждение привлекло к поискам почетного консула России в штате Гоа Виктора Альбукерка и местное Бюро по вопросам миграции. По информации представителей консульства, задействованные в поисках проверили данные о Ровейне в Goa Medical College и Институте психиатрии и поведения человека. Установлено, что турист в эти учреждения не поступал.
В генконсульстве ожидают результатов расследования со стороны индийской полиции. Поисками активно занимается сын предпринимателя, который со своей супругой в конце декабря прибыл в Индию.
Бизнесмен отдыхал с друзьями на Гоа с 1 декабря. Однако 6 декабря он покинул отель, оставив в номере, телефон, документы и деньги. С тех пор о местонахождении ничего не известно.
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