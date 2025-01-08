08 января 2025

Пропавшего в Индии челябинского бизнесмена помогают искать соотечественники

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Искать Ивана Ровейна помогают соотечественники за рубежом
Искать Ивана Ровейна помогают соотечественники за рубежом Фото:

Пропавшего в Индии бизнесмена Ивана Ровейна из Челябинска полиции и родственникам помогают искать соотечественники за рубежом. Как URA.RU сообщили в офисе генконсульства РФ в Мумбаи, российские власти находятся на связи с сыном пропавшего.

«Обращение от семьи Ровейна получено 10 декабря 2024 года. Генеральное консульство предприняло оперативные действия по поиску россиянина», — сообщили URA.RU в ведомстве. 

Учреждение привлекло к поискам почетного консула России в штате Гоа Виктора Альбукерка и местное Бюро по вопросам миграции. По информации представителей консульства, задействованные в поисках проверили данные о Ровейне в Goa Medical College и Институте психиатрии и поведения человека. Установлено, что турист в эти учреждения не поступал.

В генконсульстве ожидают результатов расследования со стороны индийской полиции. Поисками активно занимается сын предпринимателя, который со своей супругой в конце декабря прибыл в Индию.

Бизнесмен отдыхал с друзьями на Гоа с 1 декабря. Однако 6 декабря он покинул отель, оставив в номере, телефон, документы и деньги. С тех пор о местонахождении ничего не известно.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пропавшего в Индии бизнесмена Ивана Ровейна из Челябинска полиции и родственникам помогают искать соотечественники за рубежом. Как URA.RU сообщили в офисе генконсульства РФ в Мумбаи, российские власти находятся на связи с сыном пропавшего. «Обращение от семьи Ровейна получено 10 декабря 2024 года. Генеральное консульство предприняло оперативные действия по поиску россиянина», — сообщили URA.RU в ведомстве.  Учреждение привлекло к поискам почетного консула России в штате Гоа Виктора Альбукерка и местное Бюро по вопросам миграции. По информации представителей консульства, задействованные в поисках проверили данные о Ровейне в Goa Medical College и Институте психиатрии и поведения человека. Установлено, что турист в эти учреждения не поступал. В генконсульстве ожидают результатов расследования со стороны индийской полиции. Поисками активно занимается сын предпринимателя, который со своей супругой в конце декабря прибыл в Индию. Бизнесмен отдыхал с друзьями на Гоа с 1 декабря. Однако 6 декабря он покинул отель, оставив в номере, телефон, документы и деньги. С тех пор о местонахождении ничего не известно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...