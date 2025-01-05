Челябинский бизнесмен пропал на курорте в Индии

Бизнесмен Иван Ровейн ушел из отеля и не вернулся Фото: Дарья Савкина © URA.RU

Бизнесмен из Челябинска пропал в курортном штате Гоа в Индии. Предприниматель отдыхал с друзьями, но неожиданно покинул номер отеля, и с тех пор о нем ничего не известно.

«Иван Ровейн 1 декабря полетел с друзьями в отпуск в Индию. Отдыхали на курорте мужской компанией. Но 6 декабря Иван внезапно ушел из номера отеля, оставив там свой паспорт, телефон и деньги. Обратно он так и не вернулся », — сообщил telegram-канал Shot.

Друзья бизнесмена обратились за помощью в местную полицию и даже самостоятельно искали его, но все попытки оказались безуспешными. Когда визы закончились, они улетели домой.

В Челябинске Ровейн занимался грузоперевозками. В данный момент поисками заняты сын Иван со своей супругой. В Индию они прилетели 27 декабря. Двое местных жителей сообщили, что якобы видели бизнесмена в местном кафе. Виза мужчины закончилась.

Родственники держат связь с российским посольством. Семья челябинца объявила вознаграждение за информацию о его местонахождении.

При подготовке материала URA.RU направило запросы в посольство России в Индии и генконсульство в Мумбаи. Ответы будут опубликованы по мере поступления.