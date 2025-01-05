05 января 2025

Челябинский бизнесмен пропал на курорте в Индии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Индия. Гоа, море, пляж, песок, курорт
Бизнесмен Иван Ровейн ушел из отеля и не вернулся Фото:

Бизнесмен из Челябинска пропал в курортном штате Гоа в Индии. Предприниматель отдыхал с друзьями, но неожиданно покинул номер отеля, и с тех пор о нем ничего не известно.

«Иван Ровейн 1 декабря полетел с друзьями в отпуск в Индию. Отдыхали на курорте мужской компанией. Но 6 декабря Иван внезапно ушел из номера отеля, оставив там свой паспорт, телефон и деньги. Обратно он так и не вернулся », — сообщил telegram-канал Shot.

Друзья бизнесмена обратились за помощью в местную полицию и даже самостоятельно искали его, но все попытки оказались безуспешными. Когда визы закончились, они улетели домой.

В Челябинске Ровейн занимался грузоперевозками. В данный момент поисками заняты сын Иван со своей супругой. В Индию они прилетели 27 декабря. Двое местных жителей сообщили, что якобы видели бизнесмена в местном кафе. Виза мужчины закончилась.

Родственники держат связь с российским посольством. Семья челябинца объявила вознаграждение за информацию о его местонахождении.

При подготовке материала URA.RU направило запросы в посольство России в Индии и генконсульство в Мумбаи. Ответы будут опубликованы по мере поступления.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бизнесмен из Челябинска пропал в курортном штате Гоа в Индии. Предприниматель отдыхал с друзьями, но неожиданно покинул номер отеля, и с тех пор о нем ничего не известно. «Иван Ровейн 1 декабря полетел с друзьями в отпуск в Индию. Отдыхали на курорте мужской компанией. Но 6 декабря Иван внезапно ушел из номера отеля, оставив там свой паспорт, телефон и деньги. Обратно он так и не вернулся », — сообщил telegram-канал Shot. Друзья бизнесмена обратились за помощью в местную полицию и даже самостоятельно искали его, но все попытки оказались безуспешными. Когда визы закончились, они улетели домой. В Челябинске Ровейн занимался грузоперевозками. В данный момент поисками заняты сын Иван со своей супругой. В Индию они прилетели 27 декабря. Двое местных жителей сообщили, что якобы видели бизнесмена в местном кафе. Виза мужчины закончилась. Родственники держат связь с российским посольством. Семья челябинца объявила вознаграждение за информацию о его местонахождении. При подготовке материала URA.RU направило запросы в посольство России в Индии и генконсульство в Мумбаи. Ответы будут опубликованы по мере поступления.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...