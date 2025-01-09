В Китае выявили вспышку опасного заболевания вслед за метапневмовирусом

В Китае выявили вспышку нового штамма вируса оспы обезьян Ib. Это произошло спустя несколько дней после сообщений о массовом заболевании в КНР метапневмовирусом. Об этом сообщили в Китайском центре по контролю и профилактике заболеваний.
«Недавно в Китае была выявлена кластерная вспышка вируса оспы обезьян подтипа Ib. Источником инфекции стал иностранный гражданин, имеющий историю путешествий и проживания в Демократической Республике Конго», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте центра. После этого ряд китайских провинций начали проведение профилактических мер.
В стране выявили четыре случая заболевания новым штаммом. Все были получены в результате близкого контакта. В настоящий момент они проходят медицинское наблюдение. Среди симптомов выявляют сыпь и герпес.
Недавно в Роспотребнадзоре предупреждали, что вспышка метапневмовируса, зафиксированного в Китае и замеченного также в Казахстане, может быть опасна для детей и пожилых людей, провоцируя бронхит, пневмонию и другие осложнения, передает 360.Ru. При этом во Всемирной организации здравоохранения заявили, что текущая вспышка в КНР — в пределах нормы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.