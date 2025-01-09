В Китае выявили вспышку опасного заболевания вслед за метапневмовирусом

В Китае выявили новый штамм вируса оспы обезьян
© Служба новостей «URA.RU»
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В Китае обнаружили новый штамм оспы обезьян
В Китае обнаружили новый штамм оспы обезьян Фото:

В Китае выявили вспышку нового штамма вируса оспы обезьян Ib. Это произошло спустя несколько дней после сообщений о массовом заболевании в КНР метапневмовирусом. Об этом сообщили в Китайском центре по контролю и профилактике заболеваний.

«Недавно в Китае была выявлена кластерная вспышка вируса оспы обезьян подтипа Ib. Источником инфекции стал иностранный гражданин, имеющий историю путешествий и проживания в Демократической Республике Конго», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте центра. После этого ряд китайских провинций начали проведение профилактических мер. 

В стране выявили четыре случая заболевания новым штаммом. Все были получены в результате близкого контакта. В настоящий момент они проходят медицинское наблюдение. Среди симптомов выявляют сыпь и герпес. 

Недавно в Роспотребнадзоре предупреждали, что вспышка метапневмовируса, зафиксированного в Китае и замеченного также в Казахстане, может быть опасна для детей и пожилых людей, провоцируя бронхит, пневмонию и другие осложнения, передает 360.Ru. При этом во Всемирной организации здравоохранения заявили, что текущая вспышка в КНР — в пределах нормы.

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В Китае выявили вспышку нового штамма вируса оспы обезьян Ib. Это произошло спустя несколько дней после сообщений о массовом заболевании в КНР метапневмовирусом. Об этом сообщили в Китайском центре по контролю и профилактике заболеваний. «Недавно в Китае была выявлена кластерная вспышка вируса оспы обезьян подтипа Ib. Источником инфекции стал иностранный гражданин, имеющий историю путешествий и проживания в Демократической Республике Конго», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте центра. После этого ряд китайских провинций начали проведение профилактических мер.  В стране выявили четыре случая заболевания новым штаммом. Все были получены в результате близкого контакта. В настоящий момент они проходят медицинское наблюдение. Среди симптомов выявляют сыпь и герпес.  Недавно в Роспотребнадзоре предупреждали, что вспышка метапневмовируса, зафиксированного в Китае и замеченного также в Казахстане, может быть опасна для детей и пожилых людей, провоцируя бронхит, пневмонию и другие осложнения, передает 360.Ru. При этом во Всемирной организации здравоохранения заявили, что текущая вспышка в КНР — в пределах нормы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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