Суд отправил под арест мэра из ХМАО, устроившего стрельбу после секс-скандала с дочерью

Суд отправил под арест сельского мэра из ХМАО, устроившего стрельбу после секс-скандала с его малолетней дочерью. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ СК по ХМАО.
«Суд определил меру пресечения, он отправлен под стражу. На данный момент ведется следствие», — сообщили в следкоме. И добавили, что следственный комитет возбуждал в отношении мэра уголовное дело по трем статьям: покушение на убийство, угроза убийства и незаконное проникновение.
Ранее URA.RU писало, что глава поселка напился и взялся за ружье после того, как узнал интимные подробности отношений между своей 12-летней дочерью и ее 15-летним парнем, которые они снимали на видео. Приехав к подростку и не обнаружив его дома мэр несколько раз выстрелил в потолок. Сельский глава уже уволился и по информации источника агентства собирается отправиться на СВО.
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