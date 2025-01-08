08 января 2025
07 января 2025

Суд отправил под арест мэра из ХМАО, устроившего стрельбу после секс-скандала с дочерью

Устроившего стрельбу из-за порно с дочерью мэра из ХМАО отправили в СИЗО
© Служба новостей «URA.RU»
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Мэра из ХМАО отправили в СИЗО за стрельбу, которую он устроил после секс-скандала с малолетней дочерью
Мэра из ХМАО отправили в СИЗО за стрельбу, которую он устроил после секс-скандала с малолетней дочерью Фото:

Суд отправил под арест сельского мэра из ХМАО, устроившего стрельбу после секс-скандала с его малолетней дочерью. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ СК по ХМАО.

«Суд определил меру пресечения, он отправлен под стражу. На данный момент ведется следствие», — сообщили в следкоме. И добавили, что следственный комитет возбуждал в отношении мэра уголовное дело по трем статьям: покушение на убийство, угроза убийства и незаконное проникновение.

Ранее URA.RU писало, что глава поселка напился и взялся за ружье после того, как узнал интимные подробности отношений между своей 12-летней дочерью и ее 15-летним парнем, которые они снимали на видео. Приехав к подростку и не обнаружив его дома мэр несколько раз выстрелил в потолок. Сельский глава уже уволился и по информации источника агентства собирается отправиться на СВО.

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Суд отправил под арест сельского мэра из ХМАО, устроившего стрельбу после секс-скандала с его малолетней дочерью. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ СК по ХМАО. «Суд определил меру пресечения, он отправлен под стражу. На данный момент ведется следствие», — сообщили в следкоме. И добавили, что следственный комитет возбуждал в отношении мэра уголовное дело по трем статьям: покушение на убийство, угроза убийства и незаконное проникновение. Ранее URA.RU писало, что глава поселка напился и взялся за ружье после того, как узнал интимные подробности отношений между своей 12-летней дочерью и ее 15-летним парнем, которые они снимали на видео. Приехав к подростку и не обнаружив его дома мэр несколько раз выстрелил в потолок. Сельский глава уже уволился и по информации источника агентства собирается отправиться на СВО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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