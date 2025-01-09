Переохлажденный дождь накроет Челябинскую область в ближайшие сутки

09 января 2025 в 13:08 Размер текста - 17 +

В Челябинске объявлено штормовое предупреждение Фото: Сергей Шадрин © URA.RU В Челябинской области 9—10 января ожидаются осадки в виде мокрого снега, переохлажденного дождя, на дорогах местами возможна сильная гололедица. О штормовом предупреждении сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Южный Урал». «[Объявлено] штормовое предупреждение о возникновении неблагоприятных метеорологических явлений. Днем 9 января, ночью и днем 10 января в Челябинской области ожидаются осадки в виде мокрого снега, переохлажденного дождя», — сообщили URA.RU в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал». Ночью 10 января в горах прогнозируются сильные метели, на дорогах снежные заносы и гололедица. Мокрый снег в Челябинске будет идти до выходных, вплоть до 11 января, сообщили ранее синоптики «Гисметео». Дневные температуры 9—10 января будут около нуля градусов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области 9—10 января ожидаются осадки в виде мокрого снега, переохлажденного дождя, на дорогах местами возможна сильная гололедица. О штормовом предупреждении сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Южный Урал». «[Объявлено] штормовое предупреждение о возникновении неблагоприятных метеорологических явлений. Днем 9 января, ночью и днем 10 января в Челябинской области ожидаются осадки в виде мокрого снега, переохлажденного дождя», — сообщили URA.RU в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал». Ночью 10 января в горах прогнозируются сильные метели, на дорогах снежные заносы и гололедица. Мокрый снег в Челябинске будет идти до выходных, вплоть до 11 января, сообщили ранее синоптики «Гисметео». Дневные температуры 9—10 января будут около нуля градусов.