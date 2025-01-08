Выпускник уральского института МЧС погиб во время атаки БПЛА в Энгельсе

Выпускник Уральского института ГПС МЧС России (расположен в Екатеринбурге по ул. Мира, 22) 31-летний Геннадий Афанасьев погиб при ликвидации возгорания в Энгельсе, возникшего после падения обломков БПЛА. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
«Геннадий Афанасьев — начальник первой пожарно-спасательной части №3 пожарно-спасательного отряда. Выпускник Уральского института ГПС МЧС России. Более четырех лет тушил пожары в боевых подразделениях Саратова», — следует из сообщения.
Вместе с ним погиб его напарник Жаслан Телеупов, находившийся в рядах МЧС России с 2019 года. Глава ведомства Александр Куренков выразил соболезнования родным и близким погибших. «Это невосполнимая утрата для семей наших сотрудников и для министерства. Пожарные России скорбят о гибели боевых товарищей. Светлая память героям. Они выполнили свой долг до конца», — сказал он.
ЧП случилось 8 января. Системы ПВО в Саратовской области сбили украинский беспилотник. Глава региона Роман Бусаргин сообщил, что обломки были найдены на промышленном объекте в Энгельсе, предположительно в районе нефтебазы, где произошел пожар.
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