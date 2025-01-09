В Свердловской области отремонтируют 85 участков трасс: список

В Свердловской области отремонтируют 85 участков трасс

09 января 2025 в 14:52 Размер текста - 17 +

Активная стадия работ начнется, когда в регионе станет тепло Фото: Илья Московец © URA.RU Свердловские власти намерены отремонтировать 85 участков трасс общей протяженностью более 300 километров в 2025 году. Об этом рассказали в департаменте информполитики региона. «В рамках нового нацпроекта „Инфраструктура для жизни“ запланирована реализация большинства дорожных объектов 2025 года в Свердловской области. Проектный подход к развитию дорожной сети полностью себя оправдал в рамках предыдущего нацпроекта „Безопасные качественные дороги“» — пояснил начальник Управления автодорог Свердловской области Денис Чегаев. Активная стадия работ начнется, когда в регионе установится плюсовая температура. Вот неполный список объектов, где проведут реконструкцию: Дорога Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов. На севере области ремонты пройдут на двух участках дороги Серов — Североуральск — Ивдель. На северо-востоке приведут в порядок три мостовых перехода на участке Тавда-Таборы, несколько отрезков на дорогах Верхняя Синячиха — Ирбит и Зайково — Знаменское.

Два участка на автодороге Каменск-Уральский — поселок Горный. На западе — ремонт четырехкилометрового отрезка дороги Нижние Серги — Михайловск — Арти.

Строительство дороги от 81 километра ЕКАД к логистическому центру «Большое Седельниково». Эта трасса станет частью губернаторского проекта «Сухой порт».

Подъезды к городам со стороны областного центра и магистралей. Среди них обход Верхней Пышмы с подъездом к Екатеринбургу и подъезд к Первоуральску с автодороги Екатеринбург — Пермь.

Дорога из Серова в Североуральск на отрезке со 162 по 169 километр. В восточной части региона будет реконструироваться подъезд к поселку Дубровный от трассы Богданович — Сухой Лог. Анонсировал несколько дорожных строек свердловский губернатор Евгений Куйвашев еще в декабре, когда отвечал на вопросы жителей в ходе прямой линии. Ранее URA.RU также сообщало о расширении до шести полос участка северного полукольца ЕКАД, проект которого уже получил положительное заключение госэкспертизы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловские власти намерены отремонтировать 85 участков трасс общей протяженностью более 300 километров в 2025 году. Об этом рассказали в департаменте информполитики региона. «В рамках нового нацпроекта „Инфраструктура для жизни“ запланирована реализация большинства дорожных объектов 2025 года в Свердловской области. Проектный подход к развитию дорожной сети полностью себя оправдал в рамках предыдущего нацпроекта „Безопасные качественные дороги“» — пояснил начальник Управления автодорог Свердловской области Денис Чегаев. Активная стадия работ начнется, когда в регионе установится плюсовая температура. Вот неполный список объектов, где проведут реконструкцию: Анонсировал несколько дорожных строек свердловский губернатор Евгений Куйвашев еще в декабре, когда отвечал на вопросы жителей в ходе прямой линии. Ранее URA.RU также сообщало о расширении до шести полос участка северного полукольца ЕКАД, проект которого уже получил положительное заключение госэкспертизы.