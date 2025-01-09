«Мой друг»: Песков пожелал выздоровления впавшему в кому Кеосаяну

Песков пожелал выздоровления впавшему в кому Кеосаяну
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Песков пожелал Тиграну Кеосаяну (на фото) скорейшего выздоровления
Дмитрий Песков пожелал Тиграну Кеосаяну (на фото) скорейшего выздоровления Фото:

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отреагировал на состояние здоровья телеведущего Тиграна Кеосаяна, находящегося в коме. Он назвал того другом и пожелал скорейшего выздоровления. 

«Тигран Кеосаян — это мой друг. Он сейчас болеет и мы желаем ему скорейшего выздоровления», — подчеркнул Песков во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. 

Тигран Кеосаян сейчас находится в коме. Недавно он пережил клиническую смерть.

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отреагировал на состояние здоровья телеведущего Тиграна Кеосаяна, находящегося в коме. Он назвал того другом и пожелал скорейшего выздоровления.  «Тигран Кеосаян — это мой друг. Он сейчас болеет и мы желаем ему скорейшего выздоровления», — подчеркнул Песков во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.  Тигран Кеосаян сейчас находится в коме. Недавно он пережил клиническую смерть.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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