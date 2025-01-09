«Мой друг»: Песков пожелал выздоровления впавшему в кому Кеосаяну

Дмитрий Песков пожелал Тиграну Кеосаяну (на фото) скорейшего выздоровления
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отреагировал на состояние здоровья телеведущего Тиграна Кеосаяна, находящегося в коме. Он назвал того другом и пожелал скорейшего выздоровления.
«Тигран Кеосаян — это мой друг. Он сейчас болеет и мы желаем ему скорейшего выздоровления», — подчеркнул Песков во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Тигран Кеосаян сейчас находится в коме. Недавно он пережил клиническую смерть.
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