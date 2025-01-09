Первый блок атомной электростанции в Челябинской области запустят в 2038 году

Первый энергоблок атомной электростанции (АЭС) запустят в поселке Метлино Челябинской области уже в 2038 году. Об этом говорится в генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики, подписанной премьером Михаилом Мишустиным.
«Южноуральская АЭС, Челябинская область, Озерский городской округ, поселок Метлино… 2038 год, количество блоков — 1, тип блока — РБН (реактор на быстрых нейтронах — прим. URA.RU), установленная мощность (МВт) — 1255», — говорится в документе в пункте «Перечень планируемых к строительству и вводу в эксплуатацию атомных электростанций на 2037—2042 годы». Документ размещен на сайте правительства РФ. Второй энергоблок будет возведен до 2042 года.
Вопрос строительства АЭС в Челябинской области поднимается уже несколько десятков лет. Станцию закладывали на площадке под Озерском. Строить АЭС начали в 1982 году, но заморозили после катастрофы на Чернобыльской АЭС. Окончательно проект свернули в 1993 году. К вопросу строительства АЭС в Челябинской области вернулись в начале 2000-х годов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!