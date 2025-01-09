Первый блок атомной электростанции в Челябинской области запустят в 2038 году

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Белоярская атомная электростанция имени И.В. Курчатова. Свердловская область, Заречный, бн-800, реактор, реактивная установка, энергоблок4, реактор бн-800, белоярская аэс, белоярская атомная электростанция, рабочие
Второй энергоблок будет возведен до 2042 года (архивное фото) Фото:

Первый энергоблок атомной электростанции (АЭС) запустят в поселке Метлино Челябинской области уже в 2038 году. Об этом говорится в генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики, подписанной премьером Михаилом Мишустиным.

«Южноуральская АЭС, Челябинская область, Озерский городской округ, поселок Метлино… 2038 год, количество блоков — 1, тип блока — РБН (реактор на быстрых нейтронах — прим. URA.RU), установленная мощность (МВт) — 1255», — говорится в документе в пункте «Перечень планируемых к строительству и вводу в эксплуатацию атомных электростанций на 2037—2042 годы». Документ размещен на сайте правительства РФ. Второй энергоблок будет возведен до 2042 года.

Вопрос строительства АЭС в Челябинской области поднимается уже несколько десятков лет. Станцию закладывали на площадке под Озерском. Строить АЭС начали в 1982 году, но заморозили после катастрофы на Чернобыльской АЭС. Окончательно проект свернули в 1993 году. К вопросу строительства АЭС в Челябинской области вернулись в начале 2000-х годов.

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Первый энергоблок атомной электростанции (АЭС) запустят в поселке Метлино Челябинской области уже в 2038 году. Об этом говорится в генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики, подписанной премьером Михаилом Мишустиным. «Южноуральская АЭС, Челябинская область, Озерский городской округ, поселок Метлино… 2038 год, количество блоков — 1, тип блока — РБН (реактор на быстрых нейтронах — прим. URA.RU), установленная мощность (МВт) — 1255», — говорится в документе в пункте «Перечень планируемых к строительству и вводу в эксплуатацию атомных электростанций на 2037—2042 годы». Документ размещен на сайте правительства РФ. Второй энергоблок будет возведен до 2042 года. Вопрос строительства АЭС в Челябинской области поднимается уже несколько десятков лет. Станцию закладывали на площадке под Озерском. Строить АЭС начали в 1982 году, но заморозили после катастрофы на Чернобыльской АЭС. Окончательно проект свернули в 1993 году. К вопросу строительства АЭС в Челябинской области вернулись в начале 2000-х годов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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