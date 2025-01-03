Проект подошел к концу: почему Украина пойдет на переговоры в 2025 году

В первые дни нового года президент Украины Владимир Зеленский публично признал массовые случаи дезертирства из армии страны. Из-за затянувшегося конфликта она сталкивается с масштабной миграцией — связанной, в том числе, с повальной мобилизацией и слухами о снижении призывного возраста.
Однако Киев по-прежнему ждет победы в конфликте. В частности, возлагает большие надежды на избранного президента США Дональда Трампа, который, по мнению Зеленского, может «надавить» на Россию. О том, в каком состоянии Украина вступила в 2025 год, как сложатся ее отношения с Западом и как новый президент США Дональд Трамп повлияет на ход конфликта — URA.RU разбирается вместе с экспертами.
Внутренние проблемы Украины
Один из главных вопросов, который сейчас обсуждается на Украине — это снижение призывного возраста с 25 до 18-20 лет. Слухи об этом появились в августе 2024 года. В апреле Зеленский уже подписал приказ, снижающий мобилизационный возраст с 27 до 25 лет. Осенью 2024 года МИД и глава Минобороны Украины Рустем Умеров подтвердили, что этот вопрос обсуждается на переговорах в США. Газета The Washington Post со ссылкой на чиновника из администрации американского президента Джо Байдена сообщала, что именно Вашингтон настаивает на снижении мобилизационного возраста.
Бывший депутат Верховной Рады Украины, политолог Спиридон Килинкаров в разговоре с URA.RU предположил, что данное решение будет зависеть от нескольких значимых дат. Первая — инаугурация Трампа 20 января. Вторая — 7 февраля, когда заканчивается срок действия военного положения на Украине.
«Снижение возраста мобилизованных будет при условии, если все-таки после 20 числа, после инаугурации Трампа, он примет для себя решение, что Украина должна дальше воевать», — сообщил экс-депутат Рады. Если позиция Трампа не изменится, и он будет искать политико-дипломатическое решение конфликта, а Киев согласится на компромисс, то мобилизационный возраст снижаться не будет, объяснил Килинкаров. Тогда же решится вопрос о продолжении тотальной мобилизации.
В случае, если Украина продолжит боевые действия, призывной возраст будет снижен, отметил в разговоре с URA.RU политический обозреватель «Украина.ру» Владимир Скачко. Однако это решение зависит от слишком многих факторов, подчеркнул в беседе с URA.RU политтехнолог, политолог, журналист издания «Украина.ру» Василий Стоякин, и это усложняет прогнозирование данного события.
От того, какое решение власти Украины примут по мобилизационному возрасту, зависит и миграция. Украинцы уезжают с территории страны и продолжат уезжать, пояснил Килинкаров. В случае снижения мобилизационного возраста массово покидать страну начнут украинцы, попадающие под новый указ — а именно молодежь от 18-20 до 25 лет.
«Эти люди и побегут всеми возможными путями, способами, методами, как угодно побегут из Украины. Не желая погибать в окопах», — подчеркнул Скачко.
По мнению экс-депутата Верховной Рады, после завершения боевых действий миграция будет еще более значительной. Часть вернется, однако еще большая часть уедет, так как многие, кто хочет покинуть страну в настоящее время, не могут этого сделать, объяснил Килинкаров.
Завершение конфликта на Украине
Вероятность завершения конфликта на Украине в 2025 году достаточно высока, считает Килинкаров. По его мнению, это в первую очередь связано с планами США. Экс-депутат Рады предположил, что у США уже запланирован другой большой проект — противостояние с Китаем. В частности, издание Financal Times в своем прогнозе на 2025 год сообщало, что Трамп может начать новую тарифную войну, накладывая пошлины в размере не менее 10% на половину импорта США к концу года.
По мнению Килинкарова, противостояние Вашингтона с Пекином продлится вплоть до 2032 года. Поэтому США нужно завершить конфликт на Украине, пусть и не так, как хотелось бы — продолжать противостояние с Россией у них нет возможности. Их геополитические интересы перемещаются в совсем другую плоскость.
«Время, отведенное на реализацию антироссийского проекта, подошло к концу. К тому же, конфликт на Украине — это был проект демократов и Байдена, и там была его личная заинтересованность, чего не скажешь о Трампе. Поэтому я считаю, что вероятность завершения конфликта в 2025 году достаточно высока», — пояснил Килинкаров.
За стол переговоров Россия сядет, вероятно, с багажом в виде Крыма, ДНР, ЛНР, частично Херсонской, Запорожской и Николаевской областями, а также территориями в Сумской области. Их ВС РФ займут после освобождения Курской области, считает экс-депутат Рады.
Если российская армия займет Харьковскую область, то она может отсоединиться от Украины, сообщил Стоякин. «Все области, куда зайдут российские войска в результате специальной военной операции, могут покинуть Украину запросто. Я думаю, что таких областей будет большинство», — предположил Скачко.
На восстановление разрушенной инфраструктуры Украине понадобятся десятилетия, отметил Килинкаров. Отсутствие же электроэнергии уже не позволяет ей в полной мере запустить производство. В случае, если будет разрушена большая часть инфраструктуры, Украина потеряет возможность действовать окончательно, добавил политический обозреватель, заявил Скачко.
Решение Запада по Украине
Завершение конфликта зависит от США и России
Ни Венгрия, ни Китай, ни другие страны, предлагающие план завершения конфликта, не могут повлиять на Украину, считает Скачко. При этом сам вопрос завершения конфликта заключается не только в окончании спецоперации, но в глобальной безопасности для России, подчеркнул Килинкаров. Российско-украинский конфликт — только часть накопившихся между РФ и США проблем.
«Он зависит напрямую от готовности Соединённых Штатов Америки вести диалог с Россией на предмет глобальной безопасности, гарантии глобальной безопасности России. И в рамках вот этих переговоров может быть урегулирован походя и украинский конфликт. То есть, как одна из частей вот этих всех проблем, которые накопились во взаимоотношениях между США и Россией», — рассказал экс-депутат Рады.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе «Прямой линии» заявил, что Москва готова вести переговоры без предварительных условий, но на основе Стамбульского договора. Позднее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что диалог западными странами Москва будет вести только на условиях равноправия и стремления к взаимопониманию.
При этом Вашингтон даже после инаугурации Трампа может продолжать вести политическую игру: обещать России уступки, а Украине — военную помощь, считает Стоякин. Однако у нового американского президента свои собственные интересы внутри США, и для их реализации ему необходимо отключиться от внешнеполитической повестки. Поэтому Вашингтон, скорее всего, будут давить на Киев для остановки военных действий, отметил Стоякин.
«Трамп сейчас собирается решать серьезные проблемы в Соединенных Штатах внутри . И для этого ему нужно отключиться от внешней политической повестки на какое-то время. Ну, заодно получить аргументацию для борьбы с демократами», — рассказал он.
Великобритания намерена возвыситься за счет Украины
Помимо США на Украину может давить Великобритания — как главные поставщики оружия, инструкторов, советников и организаторов, считает Скачко. Однако Соединенное Королевство будет настаивать на продолжении боевых действий, поскольку ей нужно восстановить свой былой статус ведущей державы, считает Стоякин.
«У Великобритании интерес заключается в том, чтобы втянуть Европейский Союз и Соединенные Штаты конфликт с тем, чтобы попытаться восстановить свой собственный статус как рулящей державы. Точно так же было в 1945 году, когда [премьер-министр Великобритании Уинстон] Черчилль предлагал операцию „Немыслимое“ (ее задачей было выбить советские войска из Польши, а затем организовать оборону Европы в случае вторжения Советского Союза, прим. URA.RU)», — рассказал Стоякин. Он добавил, что помимо Британии на Украину будет продолжать давить и Франция.
Украину не ждут ни в НАТО, ни в Евросоюзе
При этом перспектив для вхождения Украины в НАТО и ЕС нет, считают эксперты. Поскольку принятие новых членов в Альянс происходит только в результате согласия всех его членов, объяснил Скачко. Но в настоящий момент консенсуса внутри организации нет, так как в обоих случаях против этого решения выступают Венгрия и Словакий.
«Законных способов принятия Украины в НАТО не осталось. Законные способы — это когда будут соблюдены в первую очередь все правила приема в ЕС и в НАТО, именуются они консенсус. Консенсуса о приеме Украины ни туда, ни туда — нет», — отметил политический обозреватель. В том случае, если ЕС или НАТО все-таки захотят принять Украину, им придется изменить принцип консенсуса на принцип большинства.
Килинкаров также отметил, что в Альянсе попросту не готовы принимать Киев в свои ряды. Также обстоят дела и со вступлением Украины в Евросоюз — он не заинтересован в том, чтобы открывать границы с территорией нестабильности.
«Я думаю, они прекрасно понимали, что Украина никогда не будет членом НАТО. В НАТО принимают те страны, которые могли бы усилить безопасность Альянса. А не выписать альянсу билет на войну с Россией», — сказал экс-депутат Рады.
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