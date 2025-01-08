В Тюмени захолустье за вокзалом превратят в модный район

В Тюмени в районе улицы Волгоградской за железнодорожным вокзалом построят новый жилой микрорайон. Об этом во время встречи с журналистами рассказал глава города Максим Афанасьев. По его словам, скоро на этот участок зайдет местный застройщик, однако название компании мэр не раскрыл.
«Район начнут застраивать, не дожидаясь реализации проекта тоннеля через Транссиб. Улицу Калинина превратят в магистраль, часть построек за вокзалом на улице Волгоградской снесут и построят новый жилой район», — сообщает корреспондент URA.RU с места встречи.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени в створе улиц Первомайской и Калинина к 2030 году построят тоннель через Транссибирскую магистраль. Стоимость работ составляет более 13 миллиардов рублей.
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