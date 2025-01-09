Прокуратура оспорила условный срок за педофилию экс-гендиректору ЧЭМК

Прокуратура Челябинской области оспорила условный приговор бывшему гендиректору ЧЭМК Павлу Ходоровскому, осужденному за педофилию. Эта информация появилась в базе данных Калининского райсуда Челябинска.
«Вид жалобы (представления): апелляционное представление (на не вступивший в силу судебный акт). Заявитель: прокурором», — говорится в карточке дела.
Изданию «Курс дела» официально подтвердили внесение представления. Согласно ответу регионального надзорного ведомства, приговор посчитали несправедливым.
Ходоровский был задержан в своем особняке в июне. Его обвинили в сексе с несовершеннолетними. Предварительно, девочек ему доставляли прямиком на территорию предприятия. Выйти на топ-менеджера смогли благодаря показаниям его сутенерши, которая также была задержана.
В телефоне Ходоровского нашли неопровержимые доказательства его виновности — порнографические материалы с подростками. Он признал вину. Несмотря на тяжесть обвинения, суд приговорил его к четырем годам условно с испытательным сроком три года.
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