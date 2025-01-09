Прокуратура оспорила условный срок за педофилию экс-гендиректору ЧЭМК

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Прокуратура требует ужесточить приговор Павлу Ходоровскому
Прокуратура требует ужесточить приговор Павлу Ходоровскому Фото:
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Уголовное дело в отношении гендиректора ЧЭМК Ходоровского

Прокуратура Челябинской области оспорила условный приговор бывшему гендиректору ЧЭМК Павлу Ходоровскому, осужденному за педофилию. Эта информация появилась в базе данных Калининского райсуда Челябинска.

«Вид жалобы (представления): апелляционное представление (на не вступивший в силу судебный акт). Заявитель: прокурором», — говорится в карточке дела.

Изданию «Курс дела» официально подтвердили внесение представления. Согласно ответу регионального надзорного ведомства, приговор посчитали несправедливым.

Ходоровский был задержан в своем особняке в июне. Его обвинили в сексе с несовершеннолетними. Предварительно, девочек ему доставляли прямиком на территорию предприятия. Выйти на топ-менеджера смогли благодаря показаниям его сутенерши, которая также была задержана.

В телефоне Ходоровского нашли неопровержимые доказательства его виновности — порнографические материалы с подростками. Он признал вину. Несмотря на тяжесть обвинения, суд приговорил его к четырем годам условно с испытательным сроком три года.

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Прокуратура Челябинской области оспорила условный приговор бывшему гендиректору ЧЭМК Павлу Ходоровскому, осужденному за педофилию. Эта информация появилась в базе данных Калининского райсуда Челябинска. «Вид жалобы (представления): апелляционное представление (на не вступивший в силу судебный акт). Заявитель: прокурором», — говорится в карточке дела. Изданию «Курс дела» официально подтвердили внесение представления. Согласно ответу регионального надзорного ведомства, приговор посчитали несправедливым. Ходоровский был задержан в своем особняке в июне. Его обвинили в сексе с несовершеннолетними. Предварительно, девочек ему доставляли прямиком на территорию предприятия. Выйти на топ-менеджера смогли благодаря показаниям его сутенерши, которая также была задержана. В телефоне Ходоровского нашли неопровержимые доказательства его виновности — порнографические материалы с подростками. Он признал вину. Несмотря на тяжесть обвинения, суд приговорил его к четырем годам условно с испытательным сроком три года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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