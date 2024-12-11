Экс-гендиректора ЧЭМК Ходоровского осудили за педофилию

Экс-гендиректор ЧЭМК Ходоровский получил условное наказание за педофилию
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Мера пресечения Ходоровскому Михаилу в суде Центрального района. Челябинск, ходоровский михаил
Павел Ходоровский отделался условным сроком Фото:
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Уголовное дело в отношении гендиректора ЧЭМК Ходоровского

Бывшего гендиректора ЧЭМК Павла Ходоровского, обвиняемого в сексе с несовершеннолетними, 11 декабря огласили приговор. Как рассказал URA.RU источник в судебной системе, он отделался условным сроком.

«Суд признал Ходоровского виновным. В качестве наказания ему назначили четыре года условно с испытательным сроком три года», — рассказал URA.RU источник.

URA.RU связалось с пресс-службой Калининского райсуда. Там от комментариев воздержались в связи с закрытостью процесса.

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Что известно о деле гендиректора ЧЭМК Ходоровского, обвиняемого в сексе с несовершеннолетними

Ходоровский был задержан в июне в своем доме. Его обвинили в педофилии. Несмотря на улики, найденные в его телефоне, топ-менеджер отрицал вину. Предварительно, девочек ему привозили на ЧЭМК. В ходе следствия Ходоровский сознался в содеянном и заключил досудебное соглашение.

Предварительно, на Ходоровского вышли благодаря показаниям его сутенерши Дарьи Филичкиной. По версии следствия, она находила молодых девушек и подсаживала их на наркотики. После ей не составляло труда убедить их ублажать клиентов за небольшие суммы. Ее дело будет рассматриваться судом отдельно.

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Бывшего гендиректора ЧЭМК Павла Ходоровского, обвиняемого в сексе с несовершеннолетними, 11 декабря огласили приговор. Как рассказал URA.RU источник в судебной системе, он отделался условным сроком. «Суд признал Ходоровского виновным. В качестве наказания ему назначили четыре года условно с испытательным сроком три года», — рассказал URA.RU источник. URA.RU связалось с пресс-службой Калининского райсуда. Там от комментариев воздержались в связи с закрытостью процесса. Ходоровский был задержан в июне в своем доме. Его обвинили в педофилии. Несмотря на улики, найденные в его телефоне, топ-менеджер отрицал вину. Предварительно, девочек ему привозили на ЧЭМК. В ходе следствия Ходоровский сознался в содеянном и заключил досудебное соглашение. Предварительно, на Ходоровского вышли благодаря показаниям его сутенерши Дарьи Филичкиной. По версии следствия, она находила молодых девушек и подсаживала их на наркотики. После ей не составляло труда убедить их ублажать клиентов за небольшие суммы. Ее дело будет рассматриваться судом отдельно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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