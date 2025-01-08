В ЯНАО нашли нового могильного подрядчика

В ЯНАО нашли подрядчика, который будет копать могилы в Новом Уренгое (ЯНАО). Конкурс завершился 25 декабря 2024 года, тендер был размещен на сайте Ростендера.
«Исполнитель принимает на себя обязательство оказать услуги по предварительной подготовке мест под захоронения (копка и закапывание могил). Срок оказания услуг: с 01 января 2025 года по 31 декабря 2025 года», — указано в контракте заявки, заказчиком выступает Муниципальное казенное учреждение «Управление муниципального хозяйства» города Новый Уренгой.
Согласно контракту, местом оказания услуг является два кладбища — район УКПГ-1 (городское кладбище) и кладбище в районе поселка Коротчаево. Стоимость контракта составила 585 тысяч рублей. Корреспондент URA.RU обратился в администрацию Нового Уренгоя. На момент публикации новости ответа не поступило.
Обновлено в 16:35: по сообщению администрации Нового Уренгоя, подрядчиком по копке могил теперь выступает ИП Олейник А. Б. К своим обязанностям приступил с 1 января 2025 года.
Также могильного подрядчика ищут для поселка Уренгой (Пуровский район ЯНАО), стоимость контракта которого составит около 520 тысяч рублей. На данный момент заявку на конкурс подала лишь одна организация, поэтому торги признаны несостоявшимися.
Ранее URA.RU сообщало, что администрация Надыма (ЯНАО) ищет подрядчика, который построит новое кладбище в районе поселка Старый Надым. А в Тарко-Сале (Пуровский район) администрация искала подрядчика, который очистит городское кладбище от снега и подготовит могилы к зиме.
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