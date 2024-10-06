В ЯНАО начали готовить кладбище к зиме

В Тарко-Сале (Пуровский район) ищут подрядчика, который очистит городское кладбище от снега и подготовит могилы к зиме. Об этом URA.RU стало известно из заявки на портале Госзакупок.
«Оказание услуг по механизированной очистке, вывозу снега и подготовке зон захоронения к зимнему периоду на кладбище, расположенному на территории города Тарко-Сале», — сообщил заказчик на сайте ЕИС закупки. Исполнитель также должен будет подготовить к зиме 50 могил до 31 декабря 2024 года.
По данным технического задания исполнитель будет очищать от снега тропинки и проезд на кладбище, которое расположено в районе 2-й Речки. Начальная цена тендера — 841 тысяча рублей. Ранее URA.RU сообщило, что жителей района в ЯНАО предупредили об опасной погоде.
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