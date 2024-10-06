06 октября 2024
05 октября 2024

В ЯНАО начали готовить кладбище к зиме

© Служба новостей «URA.RU»
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Городское кладбище в Тарко-сале подготовят к зиме
Городское кладбище в Тарко-сале подготовят к зиме Фото:

В Тарко-Сале (Пуровский район) ищут подрядчика, который очистит городское кладбище от снега и подготовит могилы к зиме. Об этом URA.RU стало известно из заявки на портале Госзакупок.

«Оказание услуг по механизированной очистке, вывозу снега и подготовке зон захоронения к зимнему периоду на кладбище, расположенному на территории города Тарко-Сале», — сообщил заказчик на сайте ЕИС закупки. Исполнитель также должен будет подготовить к зиме 50 могил до 31 декабря 2024 года.

По данным технического задания исполнитель будет очищать от снега тропинки и проезд на кладбище, которое расположено в районе 2-й Речки. Начальная цена тендера — 841 тысяча рублей. Ранее URA.RU сообщило, что жителей района в ЯНАО предупредили об опасной погоде.

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В Тарко-Сале (Пуровский район) ищут подрядчика, который очистит городское кладбище от снега и подготовит могилы к зиме. Об этом URA.RU стало известно из заявки на портале Госзакупок. «Оказание услуг по механизированной очистке, вывозу снега и подготовке зон захоронения к зимнему периоду на кладбище, расположенному на территории города Тарко-Сале», — сообщил заказчик на сайте ЕИС закупки. Исполнитель также должен будет подготовить к зиме 50 могил до 31 декабря 2024 года. По данным технического задания исполнитель будет очищать от снега тропинки и проезд на кладбище, которое расположено в районе 2-й Речки. Начальная цена тендера — 841 тысяча рублей. Ранее URA.RU сообщило, что жителей района в ЯНАО предупредили об опасной погоде.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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