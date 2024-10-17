В ЯНАО построят новое кладбище

Администрация Надыма (ЯНАО) ищет подрядчика, который построит кладбище в районе аэропорта или поселка Старый Надым. Об этом URA.RU стало известно на сайте госзакупок.
«Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: обоснование выбора земельных участков под городское кладбище в районе аэропорта и поселка Старый Надым», — сообщается в тендере на официальном сайте ЕИС закупки. Стоимость проекта по контракту составляет 858 942 рублей.
Корреспондент URA.RU обратился в администрацию Надыма. На момент написания новости ответа не поступило. Ранее URA.RU сообщало, что в Тарко-Сале (Пуровский район) ищут подрядчика, который очистит городское кладбище от снега и подготовит могилы к зиме.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите важные изменения в вашем регионе — подпишитесь на наш telegram-канал «Округ белых ночей» и будьте в теме!