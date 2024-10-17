17 октября 2024

В ЯНАО построят новое кладбище

Администрация Надыма ищет подрядчика для строительства городского кладбища
© Служба новостей «URA.RU»
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В Надыме построят городское кладбище
В Надыме построят городское кладбище Фото:

Администрация Надыма (ЯНАО) ищет подрядчика, который построит кладбище в районе аэропорта или поселка Старый Надым. Об этом URA.RU стало известно на сайте госзакупок.

«Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: обоснование выбора земельных участков под городское кладбище в районе аэропорта и поселка Старый Надым», — сообщается в тендере на официальном сайте ЕИС закупки. Стоимость проекта по контракту составляет 858 942 рублей.

Корреспондент URA.RU обратился в администрацию Надыма. На момент написания новости ответа не поступило. Ранее URA.RU сообщало, что в Тарко-Сале (Пуровский район) ищут подрядчика, который очистит городское кладбище от снега и подготовит могилы к зиме.

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Администрация Надыма (ЯНАО) ищет подрядчика, который построит кладбище в районе аэропорта или поселка Старый Надым. Об этом URA.RU стало известно на сайте госзакупок. «Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: обоснование выбора земельных участков под городское кладбище в районе аэропорта и поселка Старый Надым», — сообщается в тендере на официальном сайте ЕИС закупки. Стоимость проекта по контракту составляет 858 942 рублей. Корреспондент URA.RU обратился в администрацию Надыма. На момент написания новости ответа не поступило. Ранее URA.RU сообщало, что в Тарко-Сале (Пуровский район) ищут подрядчика, который очистит городское кладбище от снега и подготовит могилы к зиме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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