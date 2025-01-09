Трассу М-5 «Урал» между Бакалом и Юрюзанью расширят до четырех полос

09 января 2025 в 16:14 Размер текста - 17 +

Протяженность участка ремонта от Бакала до Юрюзани составит чуть более 18 километров (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Участок трассы М-5 «Урал» в Челябинской области протяженностью 18 километров между Бакалом и Юрюзанью расширят до четырех полос. Об этом 9 января сообщила пресс-служба Главгосэкспертизы России. «Продолжится реконструкция и капитальный ремонт федеральной автодороги М-5 „Урал“. Проектная документация на первый и второй этапы капитального ремонта участка дороги с 1652 по 1670 километры (Катав-Ивановский район — прим. URA.RU) получила положительное заключение», — сообщается на сайте Главгосэкспертизы РФ. Общая протяженность участка капитального ремонта от Бакала до Юрюзани составит чуть более 18 километров. На первом этапе будет отремонтирован участок длиною в восемь километров, на втором — в десять. Участок расширят с двух до четырех полос. Появятся три разворотные петли с переходно-скоростными полосами. Рабочие укрепят обочины и восстановят системы отвода поверхностных вод. «Текущее состояние федеральной трассы М-5 „Урал“ на этом участке признано неудовлетворительным, а его пропускная способность не отвечает возросшим потокам автотранспорта между Москвой и Уралом», — рассказала Татьяна Сущевская, эксперт Главгосэкспертизы России. Застройщиком выступит ФКУ Упрдор «Южный Урал». Генеральным проектировщиком — ООО «Гео-проект». В ноябре 2024 года в Челябинской области был расширен горный участок трассы м-5 «Урал» около Аши до четырех полос. Движение запустили на участке протяженностью 14 километров. В августе полностью четырехполосным стал другой участок дороги трассы М-5 «Урал» — между Челябинском и Миассом. Объект был сдан с опережением на три месяца. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Участок трассы М-5 «Урал» в Челябинской области протяженностью 18 километров между Бакалом и Юрюзанью расширят до четырех полос. Об этом 9 января сообщила пресс-служба Главгосэкспертизы России. «Продолжится реконструкция и капитальный ремонт федеральной автодороги М-5 „Урал“. Проектная документация на первый и второй этапы капитального ремонта участка дороги с 1652 по 1670 километры (Катав-Ивановский район — прим. URA.RU) получила положительное заключение», — сообщается на сайте Главгосэкспертизы РФ. Общая протяженность участка капитального ремонта от Бакала до Юрюзани составит чуть более 18 километров. На первом этапе будет отремонтирован участок длиною в восемь километров, на втором — в десять. Участок расширят с двух до четырех полос. Появятся три разворотные петли с переходно-скоростными полосами. Рабочие укрепят обочины и восстановят системы отвода поверхностных вод. «Текущее состояние федеральной трассы М-5 „Урал“ на этом участке признано неудовлетворительным, а его пропускная способность не отвечает возросшим потокам автотранспорта между Москвой и Уралом», — рассказала Татьяна Сущевская, эксперт Главгосэкспертизы России. Застройщиком выступит ФКУ Упрдор «Южный Урал». Генеральным проектировщиком — ООО «Гео-проект». В ноябре 2024 года в Челябинской области был расширен горный участок трассы м-5 «Урал» около Аши до четырех полос. Движение запустили на участке протяженностью 14 километров. В августе полностью четырехполосным стал другой участок дороги трассы М-5 «Урал» — между Челябинском и Миассом. Объект был сдан с опережением на три месяца.