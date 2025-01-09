Свердловского подполковника из зоны СВО оставили без пенсии

09 января 2025 в 16:31 Размер текста - 17 +

Пенсия перестала поступать после перевода из воинской части Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военный пенсионер из Асбеста (Свердловская область) в звании подполковника, участвующий в спецоперации РФ на Украине, остался без пенсии после перевода из одной воинской части в другую. Положенную выплату мужчина перестал получать с мая 2024-го, рассказал корреспонденту URA.RU депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов. «Весной прошлого года его перевели из одной воинской части в другую. В ходе этого перемещения где-то, видимо, „слетела галочка“, и заявителю, боевому офицеру, прекратили, с его слов, выплату военной пенсии, которая ему положена по закону. До перемещения из части в часть пенсию платили», — пояснил Иванов. По словам депутата, подобный случай с военнослужащим такого звания стал первым в его практике. «Вопрос взял в работу. Отдельно остановлюсь на вопросе приоритетности», — подчеркнул он. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Военный пенсионер из Асбеста (Свердловская область) в звании подполковника, участвующий в спецоперации РФ на Украине, остался без пенсии после перевода из одной воинской части в другую. Положенную выплату мужчина перестал получать с мая 2024-го, рассказал корреспонденту URA.RU депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов. «Весной прошлого года его перевели из одной воинской части в другую. В ходе этого перемещения где-то, видимо, „слетела галочка“, и заявителю, боевому офицеру, прекратили, с его слов, выплату военной пенсии, которая ему положена по закону. До перемещения из части в часть пенсию платили», — пояснил Иванов. По словам депутата, подобный случай с военнослужащим такого звания стал первым в его практике. «Вопрос взял в работу. Отдельно остановлюсь на вопросе приоритетности», — подчеркнул он.