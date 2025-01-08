В Нижневартовске (ХМАО) откроется гастробистро «34/66», фишкой которого станут VIP-комнаты и особый формат работы. Утром гостям будут подавать кофе, а вечером — вино.
«Для особых случаев мы предложим вам отдельную VIP-комнату», — сообщили администраторы в группе гастробистро в соцсети «ВКонтакте». В первой половине дня вартовчанам предлагают выпить чашку кофе, а вечером насладиться бокалом вина. Интерьер заведения между тем выполнен в сочетании японского и скандинавского стилей — джапанди.
Еще одним новым гастрономическим местом в Нижневартовске стал семейный ресторан «Авокадо». Стены заведения покрашены в зеленый цвет, а вместо обычной посуды гостям подают блюда в тарелках в виде авокадо.
В Сургуте также вскоре распахнет двери ресторан морепродуктов «Мидийное место». В настоящее время он готовится к запуску, дата открытия пока неизвестна. Сеть сначала обрела популярность в Сочи, а затем и в других российских городах.
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