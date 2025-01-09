В Челябинске ледяной дождь покрыл автомобили коркой льда. Водители не могут открыть двери, сообщает корреспондент URA.RU.
«На машинах из-за дождя образовалась ледяная корка. Многие автовладельцы с трудом открывают двери и отогревают машины», — передает корреспондент URA.RU.
Некоторые автомобили покрыты настолько ровной коркой льда, что ее не видно снаружи. О наледи можно догадаться только по бликам фонарей или фар изнутри.
Синоптики в штормовом предупреждении говорили о переохлажденном дожде, который обрушится на регион с 9 на 10 января. Также метеорологи обещали мокрый снег, снежные заносы, метели и гололедицу.
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