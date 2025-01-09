В Челябинске ледяной дождь сковал автомобили. Фото

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Ледяной дождь в Челябинске
Синоптики предупреждали о мокром снеге и сильной гололедице Фото:

В Челябинске ледяной дождь покрыл автомобили коркой льда. Водители не могут открыть двери, сообщает корреспондент URA.RU.

«На машинах из-за дождя образовалась ледяная корка. Многие автовладельцы с трудом открывают двери и отогревают машины», — передает корреспондент URA.RU.

Некоторые автомобили покрыты настолько ровной коркой льда, что ее не видно снаружи. О наледи можно догадаться только по бликам фонарей или фар изнутри.

Синоптики в штормовом предупреждении говорили о переохлажденном дожде, который обрушится на регион с 9 на 10 января. Также метеорологи обещали мокрый снег, снежные заносы, метели и гололедицу.

Машины покрыты коркой льда
Машины покрыты коркой льда
Лед переливается в свете огней
Лед переливается в свете огней

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В Челябинске ледяной дождь покрыл автомобили коркой льда. Водители не могут открыть двери, сообщает корреспондент URA.RU. «На машинах из-за дождя образовалась ледяная корка. Многие автовладельцы с трудом открывают двери и отогревают машины», — передает корреспондент URA.RU. Некоторые автомобили покрыты настолько ровной коркой льда, что ее не видно снаружи. О наледи можно догадаться только по бликам фонарей или фар изнутри. Синоптики в штормовом предупреждении говорили о переохлажденном дожде, который обрушится на регион с 9 на 10 января. Также метеорологи обещали мокрый снег, снежные заносы, метели и гололедицу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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