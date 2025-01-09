В Челябинской области 86 километров трассы М-5 расширят до четырех полос

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трассу М-5 между Златоустом и Саткой расширят до четырех полос
Трассу М-5 между Златоустом и Саткой расширят до четырех полос Фото:

В Челябинской области четыре участка трассы М-5 «Урал» в Саткинском районе и под Златоустом расширят до четырех полос. Реконструкцию в несколько этапов развернут на 86 километрах трассы, на 18 из них проект уже одобрен Главгосэкспертизой РФ, сообщили URA.RU в Упрдор «Южный Урал».

«На рассмотрении госэкспертизы находится проектная документация на капремонт дороги М-5 „Урал“ в Саткинском районе и Златоустовском округе на участках км 1670 — км 1690, км 1705 — км 1727, км 1727 — км 1750. Положительное заключение уже получено на участок км 1649 — км 1670», — сообщили URA.RU в Южноуральском Росавтодоре.

Общая протяженность капремонта составит более 86 километров. Трассу от Златоуста до Сатки расширят двух до четырех полос, увеличив пропускную способность. Ранее в пресс-службе Главгосэкспертизы РФ сообщали о выдаче разрешения на работы между Бакалом и Юрюзанью.

В начале 2025 года Упрдор сдаст расширенный участок трассы М-5 вблизи Аши протяженностью 14 километров. Летом 2024 года с опережением на три месяца также стал доступен четырехполосный участок между Челябинском и Миассом.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинской области четыре участка трассы М-5 «Урал» в Саткинском районе и под Златоустом расширят до четырех полос. Реконструкцию в несколько этапов развернут на 86 километрах трассы, на 18 из них проект уже одобрен Главгосэкспертизой РФ, сообщили URA.RU в Упрдор «Южный Урал». «На рассмотрении госэкспертизы находится проектная документация на капремонт дороги М-5 „Урал“ в Саткинском районе и Златоустовском округе на участках км 1670 — км 1690, км 1705 — км 1727, км 1727 — км 1750. Положительное заключение уже получено на участок км 1649 — км 1670», — сообщили URA.RU в Южноуральском Росавтодоре. Общая протяженность капремонта составит более 86 километров. Трассу от Златоуста до Сатки расширят двух до четырех полос, увеличив пропускную способность. Ранее в пресс-службе Главгосэкспертизы РФ сообщали о выдаче разрешения на работы между Бакалом и Юрюзанью. В начале 2025 года Упрдор сдаст расширенный участок трассы М-5 вблизи Аши протяженностью 14 километров. Летом 2024 года с опережением на три месяца также стал доступен четырехполосный участок между Челябинском и Миассом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...