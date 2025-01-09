В Челябинской области 86 километров трассы М-5 расширят до четырех полос

В Челябинской области четыре участка трассы М-5 «Урал» в Саткинском районе и под Златоустом расширят до четырех полос. Реконструкцию в несколько этапов развернут на 86 километрах трассы, на 18 из них проект уже одобрен Главгосэкспертизой РФ, сообщили URA.RU в Упрдор «Южный Урал».
«На рассмотрении госэкспертизы находится проектная документация на капремонт дороги М-5 „Урал“ в Саткинском районе и Златоустовском округе на участках км 1670 — км 1690, км 1705 — км 1727, км 1727 — км 1750. Положительное заключение уже получено на участок км 1649 — км 1670», — сообщили URA.RU в Южноуральском Росавтодоре.
Общая протяженность капремонта составит более 86 километров. Трассу от Златоуста до Сатки расширят двух до четырех полос, увеличив пропускную способность. Ранее в пресс-службе Главгосэкспертизы РФ сообщали о выдаче разрешения на работы между Бакалом и Юрюзанью.
В начале 2025 года Упрдор сдаст расширенный участок трассы М-5 вблизи Аши протяженностью 14 километров. Летом 2024 года с опережением на три месяца также стал доступен четырехполосный участок между Челябинском и Миассом.
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