В Челябинске задержаны двое подозреваемых в краже икон. Видео

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На злоумышленников возбуждено уголовное дело Фото:

В Челябинске задержаны двое мужчин, которые подозреваются в краже икон из храма Василия Великого. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, возбуждено уголовное дело.

«Сотрудники полиции в кратчайшие сроки задержали двух местных жителей, похитивших иконы из храма Василия Великого, расположенного в Тракторозаводском районе Челябинска. В отношении злоумышленников в отделе полиции возбуждено уголовное дело», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Полиция установила, что двое местных жителей 1986 и 2004 годов рождения спрятали и вынесли иконы во время крещения ребенка. Двое мужчин прятали иконы за пазуху или под платки и не переставали при этом креститься. По данным URA.RU, мужчины были цыганской национальности. Иконы возвращены на место.

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В Челябинске задержаны двое мужчин, которые подозреваются в краже икон из храма Василия Великого. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, возбуждено уголовное дело. «Сотрудники полиции в кратчайшие сроки задержали двух местных жителей, похитивших иконы из храма Василия Великого, расположенного в Тракторозаводском районе Челябинска. В отношении злоумышленников в отделе полиции возбуждено уголовное дело», — уточнили в пресс-службе ведомства. Полиция установила, что двое местных жителей 1986 и 2004 годов рождения спрятали и вынесли иконы во время крещения ребенка. Двое мужчин прятали иконы за пазуху или под платки и не переставали при этом креститься. По данным URA.RU, мужчины были цыганской национальности. Иконы возвращены на место.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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