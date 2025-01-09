В Челябинске задержаны двое мужчин, которые подозреваются в краже икон из храма Василия Великого. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, возбуждено уголовное дело.
«Сотрудники полиции в кратчайшие сроки задержали двух местных жителей, похитивших иконы из храма Василия Великого, расположенного в Тракторозаводском районе Челябинска. В отношении злоумышленников в отделе полиции возбуждено уголовное дело», — уточнили в пресс-службе ведомства.
Полиция установила, что двое местных жителей 1986 и 2004 годов рождения спрятали и вынесли иконы во время крещения ребенка. Двое мужчин прятали иконы за пазуху или под платки и не переставали при этом креститься. По данным URA.RU, мужчины были цыганской национальности. Иконы возвращены на место.
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