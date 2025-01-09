Трассу М-5 в Челябинской области закрыли для автобусов и грузовиков

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Причиной закрытия трассы стал дождь, который покрыл ледяной коркой дороги и автомобили
Причиной закрытия трассы стал дождь, который покрыл ледяной коркой дороги и автомобили Фото:

В Челябинской области из-за ледяного дождя и снега 9 января закрывается движение для пассажирских автобусов, маршрутных такси, грузового транспорта по трассе М-5 «Урал» от Миасса до Республики Башкортостан. Об этом сообщает пресс-служба упрдор «Южный Урал».

«Ограничение вводится с 20:00 9 января ориентировочно до 08:00 (время местное) 10 января. Причина: неблагоприятные погодные условия (сильный снег, дождь, гололедица, ограничение видимости)», — говорится в сообщении.

Водителей просят соблюдать предельную осторожность. Личный состав ГАИ региона переведен на усиленный режим работы.

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В Челябинской области из-за ледяного дождя и снега 9 января закрывается движение для пассажирских автобусов, маршрутных такси, грузового транспорта по трассе М-5 «Урал» от Миасса до Республики Башкортостан. Об этом сообщает пресс-служба упрдор «Южный Урал». «Ограничение вводится с 20:00 9 января ориентировочно до 08:00 (время местное) 10 января. Причина: неблагоприятные погодные условия (сильный снег, дождь, гололедица, ограничение видимости)», — говорится в сообщении. Водителей просят соблюдать предельную осторожность. Личный состав ГАИ региона переведен на усиленный режим работы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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