В Челябинске введен особый режим работы подрядчиков из-за ледяного дождя

Из-за начавшегося в Челябинске ледяного дождя подрядные организации стали обрабатывать дороги и тротуары протигололедными материалами, не дожидаясь, пока на них образуется ледяная корка. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
«В связи с ухудшением погодных условий и выпадением осадков в виде ледяного дождя все подрядчики переведены на особый режим работы. По поручению главы Челябинска Алексея Лошкина выполняется превентивная обработка противогололедными материалами дорог и тротуаров», — сообщили в пресс-службе.
В мэрии уточнили, что особое внимание уделяется остановкам общественного транспорта и подходам к социальным учреждениям. Жителей города просят быть внимательными на дорогах и неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения.
Синоптики в штормовом предупреждении говорили о переохлажденном дожде, который обрушится на регион с 9 на 10 января. Также метеорологи обещали мокрый снег, снежные заносы, метели и гололедицу.
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