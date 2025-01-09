В Челябинске введен особый режим работы подрядчиков из-за ледяного дождя

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Дождь, падая на землю, почти мгновенно застывает
Дождь, падая на землю, почти мгновенно застывает Фото:

Из-за начавшегося в Челябинске ледяного дождя подрядные организации стали обрабатывать дороги и тротуары протигололедными материалами, не дожидаясь, пока на них образуется ледяная корка. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

«В связи с ухудшением погодных условий и выпадением осадков в виде ледяного дождя все подрядчики переведены на особый режим работы. По поручению главы Челябинска Алексея Лошкина выполняется превентивная обработка противогололедными материалами дорог и тротуаров», — сообщили в пресс-службе.

В мэрии уточнили, что особое внимание уделяется остановкам общественного транспорта и подходам к социальным учреждениям. Жителей города просят быть внимательными на дорогах и неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения.

Синоптики в штормовом предупреждении говорили о переохлажденном дожде, который обрушится на регион с 9 на 10 января. Также метеорологи обещали мокрый снег, снежные заносы, метели и гололедицу.

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Из-за начавшегося в Челябинске ледяного дождя подрядные организации стали обрабатывать дороги и тротуары протигололедными материалами, не дожидаясь, пока на них образуется ледяная корка. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. «В связи с ухудшением погодных условий и выпадением осадков в виде ледяного дождя все подрядчики переведены на особый режим работы. По поручению главы Челябинска Алексея Лошкина выполняется превентивная обработка противогололедными материалами дорог и тротуаров», — сообщили в пресс-службе. В мэрии уточнили, что особое внимание уделяется остановкам общественного транспорта и подходам к социальным учреждениям. Жителей города просят быть внимательными на дорогах и неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения. Синоптики в штормовом предупреждении говорили о переохлажденном дожде, который обрушится на регион с 9 на 10 января. Также метеорологи обещали мокрый снег, снежные заносы, метели и гололедицу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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