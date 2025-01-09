В Челябинске исполнили требование Генпрокуратуры по защите прав ларечников

Мэрия Челябинска выполнила требование Генпрокурора защитить права владельцев киосков. Как сообщили в пресс-службе ведомства, прокурор потребовал разработать нормативно закрепленный порядок по сносу ларьков и киосков, которого в городе не было.
«Во внесенном главе города Челябинска представлении прокуратура потребовала устранить пробел в муниципальном законодательстве. Требования надзорного ведомства признаны обоснованными, создана рабочая группа по разработке нормативного правового акта. Решением Челябинской городской думы принят порядок демонтажа незаконно размещенных нестационарных объектов на территории города», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Вопрос об отсутствии документа был поднят уполномоченным по защите прав предпринимателей в Челябинской области Александром Гончаровым. С ним Гончаров обратился к генпрокурору РФ Игорю Краснову во время визита Краснова в Челябинск в ноябре прошлого года.
Прокуратура согласилась, что в отсутствие надлежащей регламентации данной сферы правоотношений имелись значительные риски прекращения деятельности добросовестными предпринимателями. В настоящее время по поручению генпрокурора России проводится проверка соблюдения прав хозяйствующих субъектов при демонтаже принадлежащих им нестационарных торговых объектов.
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