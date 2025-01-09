ТАСС: в популярной пермской пекарне отравились 82 человека. Видео

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Сообщается о 82 отравившихся пермяках
Сообщается о 82 отравившихся пермяках Фото:

Признаки отравления выявлены у 82 жителей Перми после употребления продукции в сети пекарен «Хлебница». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Признаки отравления выявлены у 82 жителей Перми. Это произошло после употребления продукции в пекарне. Ранее было возбуждено уголовное дело», — пишет ТАСС.

В СУ СК России по Пермскому краю пока не дают точное количество пострадавших. Их число уточняется.

Случаи отравления начали выявлять с 29 декабря 2024 года. Пермяки стали обращаться к медикам, после чего некоторые попали в инфекционную больницу. Причины распространения сальмонеллеза выясняет краевое управление Роспотребнадзора. За ходом расследования следит прокуратура. В СУ СК по Пермскому краю возбуждено уголовное дело.

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Признаки отравления выявлены у 82 жителей Перми после употребления продукции в сети пекарен «Хлебница». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. «Признаки отравления выявлены у 82 жителей Перми. Это произошло после употребления продукции в пекарне. Ранее было возбуждено уголовное дело», — пишет ТАСС. В СУ СК России по Пермскому краю пока не дают точное количество пострадавших. Их число уточняется. Случаи отравления начали выявлять с 29 декабря 2024 года. Пермяки стали обращаться к медикам, после чего некоторые попали в инфекционную больницу. Причины распространения сальмонеллеза выясняет краевое управление Роспотребнадзора. За ходом расследования следит прокуратура. В СУ СК по Пермскому краю возбуждено уголовное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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