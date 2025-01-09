Признаки отравления выявлены у 82 жителей Перми после употребления продукции в сети пекарен «Хлебница». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
«Признаки отравления выявлены у 82 жителей Перми. Это произошло после употребления продукции в пекарне. Ранее было возбуждено уголовное дело», — пишет ТАСС.
В СУ СК России по Пермскому краю пока не дают точное количество пострадавших. Их число уточняется.
Случаи отравления начали выявлять с 29 декабря 2024 года. Пермяки стали обращаться к медикам, после чего некоторые попали в инфекционную больницу. Причины распространения сальмонеллеза выясняет краевое управление Роспотребнадзора. За ходом расследования следит прокуратура. В СУ СК по Пермскому краю возбуждено уголовное дело.
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