Стали известны детали смертельной аварии на Серовском тракте

На Серовском тракте утром 9 января водитель Renault Sandero потеряла управление и выехала на встречную полосу, где столкнулась с Toyota Land Cruiser. В результате аварии погибли водитель и пассажир Renault. Подробности смертельной аварии раскрыли в отделении пропаганды Госавтоинспекции Свердловской области.
«42-летняя женщина, управляя автомобилем Renault Sandero, следовала со стороны Серова в сторону Екатеринбурга. Женщина не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с Toyota Land Cruiser, которым управлял 58-летний мужчина, двигавшийся во встречном направлении», — говорится в telegram-канале ведомства.
Обе погибшие женщины проживали в Кушве. В 2024 году водитель Renault дважды привлекалась к административной ответственности за превышение скорости. Медицинская экспертиза установит, в каком состоянии она находилась в момент аварии. Водитель Toyota, в свою очередь, сообщил инспекторам, что не успел среагировать, так как Renault внезапно выехал на встречную полосу.
Авария произошла на 166-м километре трассы. После ДТП обе машины вылетели в кювет. Спасатели совместно с пожарными эвакуировали двух пострадавших из автомобиля Toyota и передали сотрудникам скорой помощи.
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