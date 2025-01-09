На 167-м километре трассы Екатеринбург — Серов днем 9 января случилась авария с участием Renault Sandero и Toyota Land Cruiser, в результате которой погибли водитель и пассажир первой иномарки. Об этом рассказали в МБУ «Центр защиты населения».
«Спасатели незамедлительно прибыли на место ДТП, совместно с пожарными эвакуировали двух пострадавших из автомобиля Toyota и передали сотрудникам скорой медицинской помощи. В автомобиле Renault были водитель и пассажир, к большому сожалению, оба погибли», — пояснили спасатели в соцсети «ВКонтакте».
После столкновения оба автомобиля вылетели в кювет. «Соблюдайте скоростной режим, обращайте внимания на изменения погодных условий», — подчеркнули в «Центре защиты населения».
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