Два человека погибли в ДТП с Land Cruiser на Серовском тракте. Фото

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Авария случилась на 167-м километре Серовского тракта (архивное фото) Фото:

На 167-м километре трассы Екатеринбург — Серов днем 9 января случилась авария с участием Renault Sandero и Toyota Land Cruiser, в результате которой погибли водитель и пассажир первой иномарки. Об этом рассказали в МБУ «Центр защиты населения».

«Спасатели незамедлительно прибыли на место ДТП, совместно с пожарными эвакуировали двух пострадавших из автомобиля Toyota и передали сотрудникам скорой медицинской помощи. В автомобиле Renault были водитель и пассажир, к большому сожалению, оба погибли», — пояснили спасатели в соцсети «ВКонтакте».

После столкновения оба автомобиля вылетели в кювет. «Соблюдайте скоростной режим, обращайте внимания на изменения погодных условий», — подчеркнули в «Центре защиты населения».

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На 167-м километре трассы Екатеринбург — Серов днем 9 января случилась авария с участием Renault Sandero и Toyota Land Cruiser, в результате которой погибли водитель и пассажир первой иномарки. Об этом рассказали в МБУ «Центр защиты населения». «Спасатели незамедлительно прибыли на место ДТП, совместно с пожарными эвакуировали двух пострадавших из автомобиля Toyota и передали сотрудникам скорой медицинской помощи. В автомобиле Renault были водитель и пассажир, к большому сожалению, оба погибли», — пояснили спасатели в соцсети «ВКонтакте». После столкновения оба автомобиля вылетели в кювет. «Соблюдайте скоростной режим, обращайте внимания на изменения погодных условий», — подчеркнули в «Центре защиты населения».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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