09 января 2025

Конгресс США одобрил санкции против Международного уголовного суда

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В поддержку законопроекта высказались 243 члена нижней палаты
В поддержку законопроекта высказались 243 члена нижней палаты Фото:

Палата представителей Конгресса США приняла законопроект, разрешающий введение санкций против Международного уголовного суда (МУС) в случае его разбирательств против Соединенных Штатов и их союзников. Об этом сообщил телеканал C-SPAN, освещавший ход заседания. Законопроект получил поддержку большинства с 243 голосами «за » против 140 «против».

Ключевым моментом предложенной законодательной инициативы является возможность введения санкций в случае попыток МУС провести расследование или арестовать американцев, включая военнослужащих, а также граждан стран-союзников, не признающих юрисдикцию суда. «Администрации следует вводить санкции в отношении МУС, если этот орган пытается провести расследование, задержать, арестовать или привлечь к ответственности какое-либо лицо, находящееся под защитой», — указывается в тексте законопроекта.

Согласно новому закону, лица, помогающие работе МУС, могут столкнуться с серьезными ограничениями. Включая отказ в выдаче виз, заморозку активов в США и запрет на деловые отношения с американскими гражданами и компаниями.

В конце ноября МУС выдал ордера на арест действующего премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны страны Йоава Галанта, напоминает «Царьград». Оба официальных лица обвиняются в совершении военных преступлений на территории сектора Газа.

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Палата представителей Конгресса США приняла законопроект, разрешающий введение санкций против Международного уголовного суда (МУС) в случае его разбирательств против Соединенных Штатов и их союзников. Об этом сообщил телеканал C-SPAN, освещавший ход заседания. Законопроект получил поддержку большинства с 243 голосами «за » против 140 «против». Ключевым моментом предложенной законодательной инициативы является возможность введения санкций в случае попыток МУС провести расследование или арестовать американцев, включая военнослужащих, а также граждан стран-союзников, не признающих юрисдикцию суда. «Администрации следует вводить санкции в отношении МУС, если этот орган пытается провести расследование, задержать, арестовать или привлечь к ответственности какое-либо лицо, находящееся под защитой», — указывается в тексте законопроекта. Согласно новому закону, лица, помогающие работе МУС, могут столкнуться с серьезными ограничениями. Включая отказ в выдаче виз, заморозку активов в США и запрет на деловые отношения с американскими гражданами и компаниями. В конце ноября МУС выдал ордера на арест действующего премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны страны Йоава Галанта, напоминает «Царьград». Оба официальных лица обвиняются в совершении военных преступлений на территории сектора Газа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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