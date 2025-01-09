Конгресс США одобрил санкции против Международного уголовного суда

Палата представителей Конгресса США приняла законопроект, разрешающий введение санкций против Международного уголовного суда (МУС) в случае его разбирательств против Соединенных Штатов и их союзников. Об этом сообщил телеканал C-SPAN, освещавший ход заседания. Законопроект получил поддержку большинства с 243 голосами «за » против 140 «против».
Ключевым моментом предложенной законодательной инициативы является возможность введения санкций в случае попыток МУС провести расследование или арестовать американцев, включая военнослужащих, а также граждан стран-союзников, не признающих юрисдикцию суда. «Администрации следует вводить санкции в отношении МУС, если этот орган пытается провести расследование, задержать, арестовать или привлечь к ответственности какое-либо лицо, находящееся под защитой», — указывается в тексте законопроекта.
Согласно новому закону, лица, помогающие работе МУС, могут столкнуться с серьезными ограничениями. Включая отказ в выдаче виз, заморозку активов в США и запрет на деловые отношения с американскими гражданами и компаниями.
В конце ноября МУС выдал ордера на арест действующего премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны страны Йоава Галанта, напоминает «Царьград». Оба официальных лица обвиняются в совершении военных преступлений на территории сектора Газа.
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