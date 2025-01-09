В ХМАО ограничили скорость на федеральной трассе из-за метели

В ХМАО из-за снега и метели ограничили движение сразу на двух участках федеральной трассы «Югра». Об этом сообщили в окружном управлении автодорог.
«Внимание. В связи с неблагоприятными погодными условиями: снег, метель, ограниченная видимость, вводится временное ограничение максимальной скорости на автодороге „Югра“, — рассказали в telegram-канале управления.
На первом участке с 11 по 28 километр скорость ограничили до 50 км/ч. На втором с 28 по 141 разрешенная скорость составит 70 км/ч.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО из-за метели ограничили скорость на междугородних трассах. Ограничения тогда коснулись четырех автодорог округа.
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