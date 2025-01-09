09 января 2025

В ХМАО ограничили скорость на федеральной трассе из-за метели

© Служба новостей «URA.RU»
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Из-за метели скорость ограничили на двух участках трассы «Югра»
Из-за метели скорость ограничили на двух участках трассы «Югра» Фото:

В ХМАО из-за снега и метели ограничили движение сразу на двух участках федеральной трассы «Югра». Об этом сообщили в окружном управлении автодорог. 

«Внимание. В связи с неблагоприятными погодными условиями: снег, метель, ограниченная видимость, вводится временное ограничение максимальной скорости на автодороге „Югра“, — рассказали в telegram-канале управления. 

На первом участке с 11 по 28 километр скорость ограничили до 50 км/ч. На втором с 28 по 141 разрешенная скорость составит 70 км/ч.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО из-за метели ограничили скорость на междугородних трассах. Ограничения тогда коснулись четырех автодорог округа. 

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В ХМАО из-за снега и метели ограничили движение сразу на двух участках федеральной трассы «Югра». Об этом сообщили в окружном управлении автодорог.  «Внимание. В связи с неблагоприятными погодными условиями: снег, метель, ограниченная видимость, вводится временное ограничение максимальной скорости на автодороге „Югра“, — рассказали в telegram-канале управления.  На первом участке с 11 по 28 километр скорость ограничили до 50 км/ч. На втором с 28 по 141 разрешенная скорость составит 70 км/ч. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО из-за метели ограничили скорость на междугородних трассах. Ограничения тогда коснулись четырех автодорог округа. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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