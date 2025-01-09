Spiegel: Шольц блокирует дополнительные поставки оружия Киеву на три млрд евро

Канцлер Германии Олаф Шольц блокирует выделение дополнительного пакета военной помощи Украине на сумму три миллиарда евро, несмотря на инициативу министров иностранных дел и обороны Анналены Бербок и Бориса Писториуса. Об этом сообщает журнал Der Spiegel, ссылаясь на источники в правительстве.
По информации Der Spiegel, министры планировали предоставить Киеву новую помощь до выборов в Бундестаг, запланированных на 23 февраля, включая поставки систем ПВО IRIS-T, ракет для Patriot, а также гаубицы и боеприпасы. Однако из канцелярии Шольца поступило неофициальное указание, что дополнительный пакет помощи не будет одобрен. «Мы не хотим ставить новое правительство перед свершившимся фактом», — указали в ведомстве Шольца.
Дополнительные объяснения от канцелярии касались также финансовых возможностей Германии, которые позволяют продолжать поддержку Украины без дополнительных расходов. В бюджете на 2025 год предусмотрено около 4 миллиардов евро на эти цели. Также в канцелярии напомнили о решении G7 о предоставлении кредита Украине с использованием доходов от замороженных российских активов.
При этом, Украина получит дополнительные пакеты военной помощи на сумму два млрд долларов по итогам заседания контактной группы помощи Киеву в формате «Рамштайн», заявил президент Украины Владимир Зеленский. Накануне США одобрили последний пакет военной помощи для Украины на сумму 500 миллионов долларов, передает «Царьград». В частности, Евросоюз готов продолжить поддержку ВСУ в рамках контактной группы «Рамштайн», если США решат из нее выйти.
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