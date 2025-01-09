Зеленский заявил о выделении Западом военной помощи Киеву на два млрд долларов

Украине выделят дополнительные пакеты военной помощи суммой два миллиарда долларов по итогам заседания контактной группы «Рамштайн». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает украинское издание «Новости Live».
«У нас была очень хорошая встреча и очень хороший результат. Плюс два миллиарда долларов дополнительных пакетов помощи для Украины», — приводит слова Зеленского ТАСС. Украинский лидер также подчеркнул важность стратегической поддержки Киева в 2025 году, которую утвердили во время собрания.
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что Евросоюз готов продолжить поддержку Украины в рамках контактной группы «Рамштайн», если США решат из нее выйти. Сама встреча прошла 9 января в Германии.
Министр обороны США Ллойд Остин на мероприятии рассказал, что США одобрили последний пакет военной помощи для Украины на сумму 500 миллионов долларов. Также Пентагон озвучил, что всего с начала спецоперации России на Украине США передали Киеву 65,9 миллиардов долларов, передает «Национальная служба новостей».
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