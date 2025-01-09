В Березовском районе ХМАО открыли пять новых зимников

В ХМАО с 10 декабря начали работать еще пять зимних автодорог в Березовском районе. Об этом сообщили в окружном управлении автодорог.
«Информация для пользователей зимних автомобильных дорог. С 10.01.2025 года открыто движение в Березовском районе по зимним автомобильным дорогам», — рассказали в telegram-канале югорского управления автодорог.
Транспорт запустят по зимникам Игрим — Сартынья, Сартынья — Сосьва, Сосьва Кимкьясуй, Сосьва — Ламбовож и Ламбовож — Сарнапуль. На ледовых переправах этих автодорог действует ограничение по максимальной массе в 20 тонн.
Ранее URA.RU сообщало о том, что власти ХМАО готовятся к приемке последних автозимников. 10 января приемная комиссия проверит 10 зимников и при отсутствии замечаний их введут в эксплуатацию.
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