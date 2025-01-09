09 января 2025

В Березовском районе ХМАО открыли пять новых зимников

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Еще пять зимников начали работать в Березовском районе ХМАО с 10 января
Еще пять зимников начали работать в Березовском районе ХМАО с 10 января Фото:

В ХМАО с 10 декабря начали работать еще пять зимних автодорог в Березовском районе. Об этом сообщили в окружном управлении автодорог. 

«Информация для пользователей зимних автомобильных дорог. С 10.01.2025 года открыто движение в Березовском районе по зимним автомобильным дорогам», — рассказали в telegram-канале югорского управления автодорог.

Транспорт запустят по зимникам Игрим — Сартынья, Сартынья — Сосьва, Сосьва Кимкьясуй, Сосьва — Ламбовож и Ламбовож — Сарнапуль. На ледовых переправах этих автодорог действует ограничение по максимальной массе в 20 тонн. 

Ранее URA.RU сообщало о том, что власти ХМАО готовятся к приемке последних автозимников. 10 января приемная комиссия проверит 10 зимников и при отсутствии замечаний их введут в эксплуатацию.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ХМАО с 10 декабря начали работать еще пять зимних автодорог в Березовском районе. Об этом сообщили в окружном управлении автодорог.  «Информация для пользователей зимних автомобильных дорог. С 10.01.2025 года открыто движение в Березовском районе по зимним автомобильным дорогам», — рассказали в telegram-канале югорского управления автодорог. Транспорт запустят по зимникам Игрим — Сартынья, Сартынья — Сосьва, Сосьва Кимкьясуй, Сосьва — Ламбовож и Ламбовож — Сарнапуль. На ледовых переправах этих автодорог действует ограничение по максимальной массе в 20 тонн.  Ранее URA.RU сообщало о том, что власти ХМАО готовятся к приемке последних автозимников. 10 января приемная комиссия проверит 10 зимников и при отсутствии замечаний их введут в эксплуатацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...