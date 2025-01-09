09 января 2025

В Челябинской области продлили перекрытие трассы М-5

© Служба новостей «URA.RU»
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Дорога превратилась в каток и за безопасностью следят сотрудники Госавтоинспекции
Дорога превратилась в каток и за безопасностью следят сотрудники Госавтоинспекции Фото:

Из-за непогоды и гололедицы 10 января перекрытие трассы М-5 в Челябинской области на участке от Миасса до Республики Башкортостан продлили до полудня. Об этом сообщает пресс-служба упрдор «Южный Урал».

«Введённые ограничения продляются до 12:00 10 января 2025 года (время местное). Движение закрыто для пассажирских автобусов, маршрутных такси и грузового транспорта», — говорится в сообщении дорожной службы. 

Движение по данному участку М-5 перекрыли 9 января. Первоначально ограничение вводилось с 20:00 9 до 08:00 (время местное) 10 января. Личный состав Госавтоинспекции региона переведен на усиленный режим работы. 

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Из-за непогоды и гололедицы 10 января перекрытие трассы М-5 в Челябинской области на участке от Миасса до Республики Башкортостан продлили до полудня. Об этом сообщает пресс-служба упрдор «Южный Урал». «Введённые ограничения продляются до 12:00 10 января 2025 года (время местное). Движение закрыто для пассажирских автобусов, маршрутных такси и грузового транспорта», — говорится в сообщении дорожной службы.  Движение по данному участку М-5 перекрыли 9 января. Первоначально ограничение вводилось с 20:00 9 до 08:00 (время местное) 10 января. Личный состав Госавтоинспекции региона переведен на усиленный режим работы. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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