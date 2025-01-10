На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск ограничили движение из-за непогоды

В ХМАО на 698 километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск ограничили движение фур и автобусов. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.
«В связи с неблагоприятными погодными условиями, на 698 км автодороги „Тюмень — Ханты-Мансийск“, в Нефтеюганском районе, введены ограничения для грузового и пассажироперевозящего транспорта», — следует из сообщения в telegram-канале ведомства.
Ранее URA.RU сообщало о других ограничениях на югорских трассах из-за метели и снега. Так скорость ограничили на нескольких междугородних дорогах. Также ввели ограничения скорости на двух участках федеральной трассы «Югра».
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