Зеленский стал богаче миллиардера Илона Маска

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По словам журналистки, Украина стала мировым центром мошенничества
По словам журналистки, Украина стала мировым центром мошенничества Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Глава Украины Владимир Зеленский стал богаче американского миллиардера Илона Маска. Такое заявление сделала украинская журналистка Диана Панченко.

«Зеленский богаче Маска. И он не будет транзитировать газ в Европу. Почему? Команда Зеленского сделала Украину мировым центром мошенничества», — написала журналистка. Пост опубликован в соцсети X.

По словам Панченко, президент Украины за этот год вместе со своей командой заработал свыше 12 млрд долларов только на телефонных аферах. Всего с начала специальной военной операции общий доход команды Зеленского от мошеннических действий превысил 60 млрд долларов, написала журналистка. В свою очередь состояние Илона Маска превышает 400 млрд долларов.

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский утверждал, что Зеленский обогатился за счет отмывания денег во время пандемии COVID-19, государственной программы «Большая стройка» и конфликта с Россией. Общая сумму доходов он оценил в 100 миллиардов долларов. Об этом писал RT.

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Глава Украины Владимир Зеленский стал богаче американского миллиардера Илона Маска. Такое заявление сделала украинская журналистка Диана Панченко. «Зеленский богаче Маска. И он не будет транзитировать газ в Европу. Почему? Команда Зеленского сделала Украину мировым центром мошенничества», — написала журналистка. Пост опубликован в соцсети X. По словам Панченко, президент Украины за этот год вместе со своей командой заработал свыше 12 млрд долларов только на телефонных аферах. Всего с начала специальной военной операции общий доход команды Зеленского от мошеннических действий превысил 60 млрд долларов, написала журналистка. В свою очередь состояние Илона Маска превышает 400 млрд долларов. Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский утверждал, что Зеленский обогатился за счет отмывания денег во время пандемии COVID-19, государственной программы «Большая стройка» и конфликта с Россией. Общая сумму доходов он оценил в 100 миллиардов долларов. Об этом писал RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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