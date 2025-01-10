Зеленский стал богаче миллиардера Илона Маска

Глава Украины Владимир Зеленский стал богаче американского миллиардера Илона Маска. Такое заявление сделала украинская журналистка Диана Панченко.
«Зеленский богаче Маска. И он не будет транзитировать газ в Европу. Почему? Команда Зеленского сделала Украину мировым центром мошенничества», — написала журналистка. Пост опубликован в соцсети X.
По словам Панченко, президент Украины за этот год вместе со своей командой заработал свыше 12 млрд долларов только на телефонных аферах. Всего с начала специальной военной операции общий доход команды Зеленского от мошеннических действий превысил 60 млрд долларов, написала журналистка. В свою очередь состояние Илона Маска превышает 400 млрд долларов.
Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский утверждал, что Зеленский обогатился за счет отмывания денег во время пандемии COVID-19, государственной программы «Большая стройка» и конфликта с Россией. Общая сумму доходов он оценил в 100 миллиардов долларов. Об этом писал RT.
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