AccuWeather: ущерб от пожаров в Калифорнии превысит ВВП Литвы

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Экономический ущерб от пожаров в Калифорнии может достичь 150 млрд долларов, заявили в AccuWeather
Экономический ущерб от пожаров в Калифорнии может достичь 150 млрд долларов, заявили в AccuWeather Фото:

Экономический ущерб от лесных пожаров в Южной Калифорнии может достигнуть 135-150 млрд долларов. Об этом сообщил представитель консалтинговой компании AccuWeather Билл Уэйделл. Согласно подсчетам, сумма ущерба превысит ВВП Литвы, который на 2023 год оценивался в 149 млрд долларов.

«AccuWeather <...> свою предварительную оценку общего урона и экономических потерь в результате лесных пожаров в Южной Калифорнии, до 135-150 млрд долларов», — написал Уэйделл в соцсети X. По его словам, компания пересмотрела свои первоначальные оценки ущерба, значительно увеличив прогнозируемые цифры. Ранее ущерб оценивался в 52-57 млрд долларов.

Уэйделл также добавил, что метеорологи AccuWeather прогнозируют сохранение порывистого ветра и высокой угрозы лесных пожаров в регионе и на следующей неделе. Что может привести к дополнительным экономическим потерям и усугубить ситуацию с пожарами.

Лесные пожары охватили Лос-Анджелес, огонь распространился на территорию свыше 1,3 тысяч гектаров. Из-за сильных ветров и продолжительной засухи огненная стихия приблизилась к престижному району Пасифик-Палисейдс, где стоят дома американских знаменитостей. Власти города объявили режим чрезвычайной ситуации.

Из-за пожара свой дом потеряли американский комик и режиссер Билли Кристал, светская львица Пэрис Хилтон, актеры Кэмерон Мэтисон и Марк Хэмилл и некоторые другие. Подробнее о том, чьи жилища пострадали в результате природной стихии — в материале URA.RU.

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Экономический ущерб от лесных пожаров в Южной Калифорнии может достигнуть 135-150 млрд долларов. Об этом сообщил представитель консалтинговой компании AccuWeather Билл Уэйделл. Согласно подсчетам, сумма ущерба превысит ВВП Литвы, который на 2023 год оценивался в 149 млрд долларов. «AccuWeather <...> свою предварительную оценку общего урона и экономических потерь в результате лесных пожаров в Южной Калифорнии, до 135-150 млрд долларов», — написал Уэйделл в соцсети X. По его словам, компания пересмотрела свои первоначальные оценки ущерба, значительно увеличив прогнозируемые цифры. Ранее ущерб оценивался в 52-57 млрд долларов. Уэйделл также добавил, что метеорологи AccuWeather прогнозируют сохранение порывистого ветра и высокой угрозы лесных пожаров в регионе и на следующей неделе. Что может привести к дополнительным экономическим потерям и усугубить ситуацию с пожарами. Лесные пожары охватили Лос-Анджелес, огонь распространился на территорию свыше 1,3 тысяч гектаров. Из-за сильных ветров и продолжительной засухи огненная стихия приблизилась к престижному району Пасифик-Палисейдс, где стоят дома американских знаменитостей. Власти города объявили режим чрезвычайной ситуации. Из-за пожара свой дом потеряли американский комик и режиссер Билли Кристал, светская львица Пэрис Хилтон, актеры Кэмерон Мэтисон и Марк Хэмилл и некоторые другие. Подробнее о том, чьи жилища пострадали в результате природной стихии — в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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