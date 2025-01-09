09 января 2025

Пермские власти назвали итоги работы транспорта в 2024 году

В Перми запустили два новых автобусных маршрута в 2024 году
© Служба новостей «URA.RU»
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Автобусы маршрута №35 запустили по улицам Крисанова и Окулова
Автобусы маршрута №35 запустили по улицам Крисанова и Окулова Фото:

В 2024 году в Перми появились новые автобусные маршруты №31 и №79, а №35 продлили. Итоги работы транспортной отрасли подвели в городском департаменте транспорта.

«В прошлом году запустили новые автобусные маршруты №31 „Комсомольская площадь — микрорайон Краснова — микрорайон Липовая гора“ и №79 „Микрорайон Новый Крым — Пермский педагогический колледж“. Автобусы маршрута №35 „Улица Крисанова — Пермский электромеханический завод“ запустили по улицам Крисанова и Окулова», — сообщается в telegram-канале дептранса Перми. В городе установили 45 новых остановочных павильонов, порядка 400 остановок отремонтировали.

На улицах Куйбышева и Борчанинова завершили ремонт трамвайных путей, работы продолжаются на улицах Дзержинского и Мира. В ходе масштабного обновления трамвайного парка решили проститься со старыми вагонами модели КТМ-5 — один из них сохранили в качестве музейного экспоната. Возраст трамвайного парка снизился с 15,7 года до 8,4 года.

Также изменения произошли в оплате проезда. Ранее URA.RU рассказывало, что в прошлом году появилась возможность платить через bluetooth. А приложение «Транспортная карта Пермь» модернизировали. О том, какие изменения в работе общественного транспорта ожидаются в 2025 году, читайте в материале URA.RU.

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В 2024 году в Перми появились новые автобусные маршруты №31 и №79, а №35 продлили. Итоги работы транспортной отрасли подвели в городском департаменте транспорта. «В прошлом году запустили новые автобусные маршруты №31 „Комсомольская площадь — микрорайон Краснова — микрорайон Липовая гора“ и №79 „Микрорайон Новый Крым — Пермский педагогический колледж“. Автобусы маршрута №35 „Улица Крисанова — Пермский электромеханический завод“ запустили по улицам Крисанова и Окулова», — сообщается в telegram-канале дептранса Перми. В городе установили 45 новых остановочных павильонов, порядка 400 остановок отремонтировали. На улицах Куйбышева и Борчанинова завершили ремонт трамвайных путей, работы продолжаются на улицах Дзержинского и Мира. В ходе масштабного обновления трамвайного парка решили проститься со старыми вагонами модели КТМ-5 — один из них сохранили в качестве музейного экспоната. Возраст трамвайного парка снизился с 15,7 года до 8,4 года. Также изменения произошли в оплате проезда. Ранее URA.RU рассказывало, что в прошлом году появилась возможность платить через bluetooth. А приложение «Транспортная карта Пермь» модернизировали. О том, какие изменения в работе общественного транспорта ожидаются в 2025 году, читайте в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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