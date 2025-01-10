ВСУ атаковали HIMARS супермаркет в Донецке: карта СВО за 10 января

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали супермаркет «MOLOKO» в Донецке. Удар был нанесен из РСЗО HIMARS. Есть раненые. Момент атаки попал на запись видеорегистратора местных жителей. Ход спецоперации на Украине и ситуация на фронте за 9 января — в материале URA.RU.
Атака по российским регионам
Удар по Донецку
Украинские военные совершили атаку на Донецк (столица Донецкой Народной Республики, ДНР). Удар ВСУ пришелся по супермаркету «MOLOKO». Били солдаты противника из РСЗО HIMARS. По предварительным данным, ранения получили два человека.
Атака ВСУ попала на видеорегистратор местного жителя. На кадрах видно, что было нанесено несколько ударов. ПВО над городом сработало несколько раз.
Атака БПЛА
В течение последней ночи силами ПВО были успешно перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.
Аппараты противника были сбиты над Курской и Воронежской областями (по четыре БПЛА), а также над Брянской (три аппарата), Краснодарским краем (два БПЛА) и Белгородской областью (один беспилотник). Кроме того 10 беспилотников были перехвачены над акваторией Азовского моря.
БПЛА в Ростовской области
Большая часть БПЛА была уничтожена над Ростовской областью, где удалось сбить 16 дронов. По словам временно исполняющего обязанности губернатора Юрия Слюсаря, в некоторых районах региона есть повреждения.
Так в селе Чалтырь Мясниковского района из-за падения беспилотного летательного аппарата возник пожар в одном из частных домовладений, который затем распространился на стоящие рядом автомобили. На место происшествия были направлены пожарные бригады.
Также повреждения нескольких зданий были зафиксированы в хуторе Крюково, что в Куйбышевском районе. А в селе Крым произошло возгорание производственного предприятия.
Купянское направление
Вооруженные сил Российской Федерации (ВС РФ) делают успехи в зачистке от ВСУ огнеупорного комбината в Часовом Яре. Российские военные вытеснили подразделения противника и зашли в третий и четвертый цеха. Об этом сообщил начальник оперативного штаба разведцентра «Мелодия» добровольческой бригады «Эспаньола» добровольческого корпуса в составе южной группировки войск с позывным Чукча.
Он пояснил, что 2025 год военные начали со штурма ангаров этого огнеупорного комбината. На данный момент ВС РФ наступают в промзоне на юго-восточной стороне промышленной зоны.
Чукча также пояснил, что на сегодняшний день российские военные контролируют две трети Северного микрорайона города. Там продолжаются ожесточенные бои. Под контролем ВСУ еще несколько улиц в западной части микрорайона и ближайшие лесопосадки.
Кураховское направление
ВС РФ продолжают развивать наступление западнее Курахово. Об этом сообщил telegram-канал WarGonzo. Там же сообщили, что российские военные начали освобождать населенный пункт Янтарное.
Покровское направление
Российским военным удалось продвинуться в районе Славянки и Петропавловки, сообщил telegram-канал WarGonzo. Помимо этого войска ВС РФ заняли новые позиции около Воздвиженки в направлении трассы Покровск-Константиновка.
Курское направлении
По информации telegram-канала WarGonzo, российские военные завладели инициативой на курском направлении и давят на ВСУ около Суджи. Отмечается, что солдаты ВСУ сконцентрировались на обороне. Также ВС РФ продолжают вести бои с противником за населенный пункт Погребки, Русское Поречное и Махновку.
Дополнительно российские военные освободили населенный пункт Александрия. Об этом сообщил telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
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