Удар HIMARS по супермаркету в Донецке попал на видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ракета HIMARS ударила по супермаркету в Донецке
Ракета HIMARS ударила по супермаркету в Донецке Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар из РСЗО HIMARS по супермаркету «MOLOKO» в Донецке. Момент атаки попал на запись видеорегистратора местных жителей. 

«Предположительно, HIMARS по супермаркету „Молоко“ в Киевском районе», — сообщили ТАСС в оперативных службах. Военкоры также сообщают об ударе. По предварительным данным, ранены два человека. На кадрах с видеорегистратора видно, что было нанесено несколько ударов. WarGonzo уточняет, что над городом шесть раз отработали ПВО, сбивая ракеты. 

Повреждения получили соседние многоквартирные дома, офисное здание и институт. Сообщается о повреждениях 15 автомобилей. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар из РСЗО HIMARS по супермаркету «MOLOKO» в Донецке. Момент атаки попал на запись видеорегистратора местных жителей.  «Предположительно, HIMARS по супермаркету „Молоко“ в Киевском районе», — сообщили ТАСС в оперативных службах. Военкоры также сообщают об ударе. По предварительным данным, ранены два человека. На кадрах с видеорегистратора видно, что было нанесено несколько ударов. WarGonzo уточняет, что над городом шесть раз отработали ПВО, сбивая ракеты.  Повреждения получили соседние многоквартирные дома, офисное здание и институт. Сообщается о повреждениях 15 автомобилей. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...