Удар HIMARS по супермаркету в Донецке попал на видео

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар из РСЗО HIMARS по супермаркету «MOLOKO» в Донецке. Момент атаки попал на запись видеорегистратора местных жителей.
«Предположительно, HIMARS по супермаркету „Молоко“ в Киевском районе», — сообщили ТАСС в оперативных службах. Военкоры также сообщают об ударе. По предварительным данным, ранены два человека. На кадрах с видеорегистратора видно, что было нанесено несколько ударов. WarGonzo уточняет, что над городом шесть раз отработали ПВО, сбивая ракеты.
Повреждения получили соседние многоквартирные дома, офисное здание и институт. Сообщается о повреждениях 15 автомобилей.
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