В Сургуте возник снежный коллапс из-за рекордных осадков

В Сургуте (ХМАО) выпала половина месячной нормы снега всего за одну ночь. Об этом сообщил мэр города Максим Слепов в своём telegram-канале.
«Ситуация на дорогах остаётся сложной, но коммунальные службы работают в усиленном режиме. За ночь выпала половина месячной нормы осадков», — написал Слепов.
Снегопад начался вчера вечером и продолжается до сих пор. Коммунальные службы круглосуточно очищают дороги и тротуары. На улицах работает 139 единиц техники.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО перекрыли дороги из-за снежной бури. На части трасс ограничено движение для грузовых автомобилей и для автобусов, на отдельных участках — для всех видов транспорта.
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