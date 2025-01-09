09 января 2025

В Сургуте возник снежный коллапс из-за рекордных осадков

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Сургуте выпала половина месячной нормы снега
В Сургуте выпала половина месячной нормы снега Фото:

В Сургуте (ХМАО) выпала половина месячной нормы снега всего за одну ночь. Об этом сообщил мэр города Максим Слепов в своём telegram-канале.

«Ситуация на дорогах остаётся сложной, но коммунальные службы работают в усиленном режиме. За ночь выпала половина месячной нормы осадков», — написал Слепов.

Снегопад начался вчера вечером и продолжается до сих пор. Коммунальные службы круглосуточно очищают дороги и тротуары. На улицах работает 139 единиц техники.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО перекрыли дороги из-за снежной бури. На части трасс ограничено движение для грузовых автомобилей и для автобусов, на отдельных участках — для всех видов транспорта.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Сургуте (ХМАО) выпала половина месячной нормы снега всего за одну ночь. Об этом сообщил мэр города Максим Слепов в своём telegram-канале. «Ситуация на дорогах остаётся сложной, но коммунальные службы работают в усиленном режиме. За ночь выпала половина месячной нормы осадков», — написал Слепов. Снегопад начался вчера вечером и продолжается до сих пор. Коммунальные службы круглосуточно очищают дороги и тротуары. На улицах работает 139 единиц техники. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО перекрыли дороги из-за снежной бури. На части трасс ограничено движение для грузовых автомобилей и для автобусов, на отдельных участках — для всех видов транспорта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...