Бывшую землю IKEA под Челябинском выставили на продажу за 1,2 млрд рублей

10 января 2025 в 13:44 Размер текста - 17 +

Земельный участок под ТЦ продают в развивающемся Сосновском районе Фото: Размик Закарян © URA.RU В Сосновском районе под Челябинском на продажу выставили участок, где IKEA должна была возвести новый торговый центр. Землю площадью 40 га продают за 1,2 млрд рублей. На участке разрешено строить торговый комплекс, сообщается на сайте о недвижимости. «Предложение по этому земельному участку является эксклюзивным и единственным на рынке, напрямую от собственника. Земельный участок свободен от застройки, обеспечен возможностью подключения ко всем коммуникационным сетям», — сообщается на сайте «Авито». Выставленная на продажу земля расположена в двух километрах от Челябинска недалеко от поселка Терема в Кременкульском поселении Сосновского района. В ноябре 2024 года шведская компания Ingka Group, которая является владельцем магазинов IKEA, продала последние активы в России, в том числе данный земельный участок. Общая площадь проданных земельных участков по всей России, расположенных в Московской, Ленинградской и Челябинской областях, составила более 80 га. Активы приобрел бизнесмен Роберт Узилов. Эксперты оценили сделку в 750 миллионов рублей. Ранее IKEA владела в Челябинской области земельным участком площадью в 40 гектаров в Сосновском районе около поселка Терема. Открытие магазина было запланировано на 2023 год. При этом сроки менялись неоднократно. В августе 2021 года компания окончательно отказалась от планов по строительству торгового центра в Челябинске. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Сосновском районе под Челябинском на продажу выставили участок, где IKEA должна была возвести новый торговый центр. Землю площадью 40 га продают за 1,2 млрд рублей. На участке разрешено строить торговый комплекс, сообщается на сайте о недвижимости. «Предложение по этому земельному участку является эксклюзивным и единственным на рынке, напрямую от собственника. Земельный участок свободен от застройки, обеспечен возможностью подключения ко всем коммуникационным сетям», — сообщается на сайте «Авито». Выставленная на продажу земля расположена в двух километрах от Челябинска недалеко от поселка Терема в Кременкульском поселении Сосновского района. В ноябре 2024 года шведская компания Ingka Group, которая является владельцем магазинов IKEA, продала последние активы в России, в том числе данный земельный участок. Общая площадь проданных земельных участков по всей России, расположенных в Московской, Ленинградской и Челябинской областях, составила более 80 га. Активы приобрел бизнесмен Роберт Узилов. Эксперты оценили сделку в 750 миллионов рублей. Ранее IKEA владела в Челябинской области земельным участком площадью в 40 гектаров в Сосновском районе около поселка Терема. Открытие магазина было запланировано на 2023 год. При этом сроки менялись неоднократно. В августе 2021 года компания окончательно отказалась от планов по строительству торгового центра в Челябинске.