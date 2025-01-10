Глава Кировского района Екатеринбурга Боликов ушел в отставку

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Коллегия в администрации Екатеринбурга. Екатеринбург, боликов владимир, устиловский константин
Владимир Боликов (справа) руководил районом три с половиной года Фото:

Глава Кировского района Екатеринбурга Владимир Боликов официально покинул должность. Заявление об уходе он подписал сразу после праздников, сообщил URA.RU источник в префектуре.

«Отставку оформили 9-м января», — поделился собеседник. Другой источник рассказал, что в праздники Боликов еще посещал некоторые рабочие совещания.

Об увольнении мэр Алексей Орлов сообщил ему в последний рабочий день 2024 года. Для всех это стало неожиданностью, хотя Боликова, бывшего вице-мэра по торговле, стабильно называли в числе кандидатов на выход.

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Что стало причиной отставки, доподлинно не известно. «Был комплекс проблем. Среди них, конечно, уборка (она, впрочем, была ужасная по всему городу — прим. ред.)», — делился по горячим следам с URA.RU один из собеседников. Оформили увольнение жестко: никаких должностей, вопреки существующей аппаратной традиции, Боликову не предложили.

Ему 57 лет. Карьеру во власти Боликов начал в 1992-м — в отделе коммунального хозяйства администрации Верх-Исетского района. В 2003 году он занял пост замглавы районной администрации, в 2013-м — замглавы горадминистрации по торговле. В Кировский район Орлов перевел Боликова в июне 2021-го — спустя полгода после того, как стал мэром.

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Глава Кировского района Екатеринбурга Владимир Боликов официально покинул должность. Заявление об уходе он подписал сразу после праздников, сообщил URA.RU источник в префектуре. «Отставку оформили 9-м января», — поделился собеседник. Другой источник рассказал, что в праздники Боликов еще посещал некоторые рабочие совещания. Об увольнении мэр Алексей Орлов сообщил ему в последний рабочий день 2024 года. Для всех это стало неожиданностью, хотя Боликова, бывшего вице-мэра по торговле, стабильно называли в числе кандидатов на выход. Что стало причиной отставки, доподлинно не известно. «Был комплекс проблем. Среди них, конечно, уборка (она, впрочем, была ужасная по всему городу — прим. ред.)», — делился по горячим следам с URA.RU один из собеседников. Оформили увольнение жестко: никаких должностей, вопреки существующей аппаратной традиции, Боликову не предложили. Ему 57 лет. Карьеру во власти Боликов начал в 1992-м — в отделе коммунального хозяйства администрации Верх-Исетского района. В 2003 году он занял пост замглавы районной администрации, в 2013-м — замглавы горадминистрации по торговле. В Кировский район Орлов перевел Боликова в июне 2021-го — спустя полгода после того, как стал мэром.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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